China a condamnat la moarte un oficial acuzat de spionaj. Un oficial chinez a fost condamnat la moarte după ce ar fi transmis unui serviciu de informații străin 35 de informații clasificate drept secrete de stat, în schimbul unor plăți de peste 150.000 de dolari. Acesta ar fi fost recrutat în perioada în care lucra în afara Chinei și ar fi continuat activitatea de spionaj după revenirea în țară.

Gold Wall Press, editură afiliată administrației chineze responsabile de protejarea secretelor de stat, a făcut publice informațiile despre dosarul oficialului, identificat cu numele Ma. Potrivit comunicatului, acesta a intrat în atenția unui serviciu străin de informații în timpul activității sale profesionale în străinătate.

Conform The Guardian, instanțele din China obișnuiesc să păstreze confidențialitatea informațiilor referitoare la dosarele care privesc securitatea națională.

Un agent al serviciului străin de informații, identificat cu numele Kailin, „aranja frecvent întâlniri cu Ma, sperând să interacționeze mai mult cu el”, potrivit comunicatului. Pretextul folosit de agent pentru a se apropia de oficial a fost dorința de a învăța limba chineză.

Ulterior, Kailin i-a făcut cunoștință lui Ma cu un alt agent, care l-a amenințat că va informa autoritățile chineze despre informațiile pe care acesta le divulgase deja, în cazul în care ar fi refuzat colaborarea.

Oficialul a semnat un acord de cooperare care includea clauze de „confidențialitatea” și „loialitatea”, în baza căruia beneficia de plăți lunare fixe.

În schimbul celor 35 de informații clasificate drept secrete naționale, Ma ar fi încasat în total peste un milion de yuani, echivalentul a aproximativ 150.000 de dolari.

Colaborarea cu serviciul străin de informații nu s-a încheiat odată cu întoarcerea oficialului în China. Potrivit documentului publicat de Gold Wall Press, agenția i-a pus la dispoziție un laptop, iar Ma a continuat să furnizeze informații confidențiale.

Acesta s-ar fi folosit de funcția ocupată pentru a obține informații din documente clasificate în timpul programului de lucru. Materialele erau ulterior transmise în străinătate, în cursul nopții, prin intermediul unui site utilizat pentru activități de spionaj.

Comunicatul nu a dezvăluit identitatea statului în favoarea căruia ar fi lucrat oficialul chinez. De asemenea, nu au fost făcute publice data și locul pronunțării sentinței sau informații privind eventuala executare a condamnatului, potrivit The Guardian.

În ultimii ani, Ministerul Securității Statului din China și editura Gold Wall Press au făcut publice tot mai multe cazuri de arestări în dosare de spionaj. Cele două entități au utilizat inclusiv platformele de socializare, producțiile cinematografice și benzile desenate pentru a transmite populației avertismente privind activitățile de spionaj.