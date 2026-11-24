Cum se prepară ciorba de cartofi cu tarhon. Rețeta simplă din Ardeal, potrivită pentru postul Crăciunului
- Alex Dumitrescu
- 24 noiembrie 2026, 08:58
Ciorba de cartofi cu tarhon este întâlnită în bucătăria ardelenească și apreciată pentru gustul deosebit. Se pregătește ușor, nu necesită ingrediente costisitoare și este potrivită pentru zilele de post.
Ingrediente pentru ciorba de cartofi cu tarhon
- 1 kg de cartofi
- 2 morcovi
- 1 ceapă mare
- 1 rădăcină de pătrunjel
- 1 ardei gras
- 2 linguri de ulei
- 2 linguri de bulion
- 1-2 lingurițe de tarhon (proaspăt sau conservat)
- 2 litri de apă
- 300 ml borș sau zeamă de varză, după gust
- Sare și piper
- Pătrunjel verde, pentru decor
Mod de preparare
Pentru început, se curăță ceapa, morcovii, rădăcina de pătrunjel și ardeiul, apoi se toacă mărunt. Într-o oală încăpătoare se încălzește uleiul, se adaugă ceapa și legumele și se lasă câteva minute la foc potrivit, până când se înmoaie ușor.
Se toarnă apa peste legume și se lasă la fiert aproximativ 10-15 minute. Între timp, cartofii se curăță, se spală și se taie în cuburi potrivite. Se adaugă în oală și se fierb până când devin moi.
Urmează cel mai important pas
După ce cartofii sunt aproape gata, se pune bulionul și se amestecă ușor. Borșul sau zeama de varză se încălzește separat, apoi se toarnă în ciorbă, în funcție de cât de acrișor se dorește preparatul.
La final se adaugă tarhonul, sarea și piperul. Ciorba se mai lasă să dea câteva clocote, pentru ca aromele să se combine. Se oprește focul și se presară pătrunjel verde tocat.
Ciorba de cartofi cu tarhon se servește caldă, alături de ceapă roșie sau ardei iute. Este un preparat sățios, cu ingrediente la îndemână, potrivit pentru meniul de post.