Republica Moldova. Trei automobile furate din Elveția și Germania, în valoare de peste 2,67 milioane de lei, au fost depistate în Republica Moldova. Mașinile ar fi fost introduse în țară pentru a fi dezmembrate, iar piesele urmau să fie vândute. Un alt automobil furat a fost găsit la Iași, în România. În dosar sunt cercetate patru persoane, iar un bărbat a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile.

Potrivit anchetei, cele trei automobile, de mărcile Mercedes-Benz și BMW, ar fi fost introduse în Republica Moldova prin falsificarea actelor. Ulterior, acestea ar fi urmat să fie dezmembrate, iar piesele de schimb să fie comercializate. În urma descinderilor, oamenii legii au ridicat 13 componente auto decupate artizanal, care aveau coduri de identificare VIN. De asemenea, au fost depistate 12 vehicule aflate în proces de dezmembrare.

Depozitele uneia dintre stațiile auto au fost sigilate. Anchetatorii continuă investigațiile pentru a stabili toate circumstanțele cazului și rolul persoanelor suspectate de implicare.

În cadrul cooperării cu autoritățile române, un alt automobil furat, de marca Toyota, a fost identificat la Iași.

Potrivit anchetei, suspectul, în vârstă de 37 de ani, închiriase un garaj în care se afla automobilul, aflat în proces de dezmembrare. Un bărbat a fost pus sub învinuire și plasat în arest preventiv pentru 30 de zile. Acesta este deținut în Penitenciarul nr. 13 din Chișinău.

Alte trei persoane sunt cercetate în stare de libertate.

Acesta nu este primul caz în care automobile furate din străinătate ajung în Republica Moldova. Recent, patru bărbați din raioanele Criuleni și Dubăsari au fost vizați într-un dosar privind furtul a șase automobile din Belgia. Prejudiciul este estimat la 16 milioane de lei.

Potrivit materialelor cauzei, toate cele șase automobile sustrase sunt de marca Range Rover. Două dintre acestea au fost recuperate de poliția belgiană.

Ancheta este desfășurată în comun de ofițerii Inspectoratului Național de Investigații al Inspectoratului General al Poliției, ai Poliției de Frontieră și de procurorii PCCOCS.

În cadrul perchezițiilor efectuate la domiciliile suspecților, oamenii legii au ridicat o armă de foc, un automobil BMW Seria 7, mai multe telefoane mobile și permise de conducere eliberate de autoritățile din Polonia și Italia, care ar prezenta semne de falsificare.

De asemenea, au fost ridicate documente privind expulzarea din Germania.

PCCOCS precizează că unul dintre cei patru suspecți, cu vârsta cuprinsă în intervalul 25–27 de ani, a mai fost cercetat pentru fals în acte și conducerea unui automobil în stare de ebrietate. Un alt suspect a fost vizat de o anchetă în Ungaria, fiind bănuit de transportarea ilegală a 14 cetățeni sirieni.

Totodată, pe numele a doi dintre suspecți, care se eschivează de la autorități, au fost emise mandate internaționale de arestare.

Investigațiile în ambele dosare continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și identificarea persoanelor implicate. Persoanele vizate beneficiază de prezumția nevinovăției până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.