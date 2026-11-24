Calendar Ortodox, 24 noiembrie. Sfântul Mucenic Clement a creștinat mii de persoane și a fost pedepsit pentru că nu a vrut să se închine zeilor adulați de împărații romani. Trupul său a fost aruncat în mare.

Sfântul Mucenic Clement s-a născut la Roma și a fost contemporan cu Sfinții Apostoli. Și-a pierdut părinții și cei doi frați în timpul unui naufragiu. La vârstă de 24 de ani, Sfântul Clement decide să plece să-și caute familia. Este momentul când îl întâlnește pe Sfântul Barnaba și pe frații săi deveniți între timp ucenicii Sfântului Petru. Dumnezeu l-a călăuzit pe drumul cel bun și Sfântul Clement și-a regăsit și părinții.

Este hirotonit episcop în Roma, înainte că Petru să fie răstignit de către Nero. A convertit la creștinism mulți necredincioși. Potrivit scrierilor bisericiști, într-o zi de Paște, a botezat 424 de oameni, toți de neam mare. Pentru că nu a renunțat la credința sa și nu s-a închinat zeilor, el a fost supus la multe chinuri în vremea împăratului Domițian (81-96) și ucis în anul 101, în timpul împăratului Traian (98-117). A fost legat cu o ancoră și aruncat în mare.

Se spune că, în fiecare an, la pomenirea Sfântului Clement, apele se depărtează de mal până la locul în care el și-a dat duhul, oferindu-le creștinilor posibilitatea de a ajunge la el.

Într-un an, în ziua cinstirii sale, un copil a fost uitat de părinți în locul din mare care se transformase în uscat. În anul următor, când marea s-a retras din nou, părinții ar fi găsit copilul sănătos, lângă mormântul sfântului. Întrebat cum a reușit să supraviețuiscă, copilul a spus că a fost hrănit de sfântul care zăcea acolo.

De-a lungul timpului, Sfântului Clement i s-au atribuit mai multe opere, însă numai una este autentică, și anume „Scrisoarea I către Corinteni”. Este o operă care se păstrează în limba greacă și latină. El a fost recunoscut ca autor al acesteia de istoricii Eusebiu și Ieronim și de episcopul Dionisie al Corintului (pe la 170), într-o scrisoare adresată episcopului Soter al Romei.

Sfântul Mucenic Petru, episcopul Alexandriei; Sfântul Cuvios Malh; Sfântul Cuvios Carion; Sfântul Ermoghen, episcopul din Acraganta; Sfântul Filumen si Hristofor; Sfântul Evghenie; Sfântul Procopie; Sfântul Mucenic Alexandru din Corint; Sfântul Cuvios Grigorie care a pustnicit la Piatra de Aur; Sfântul Mucenic Teodor din Antiohia; Sfântul Cuvios Marcu Trigleanul; Sfântul Cuvios Mucenic Hrisogon.