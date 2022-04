Misterul lui Iisus Hristos a fost dezvăluit! Cum arăta cu adevărat Mântuitorul. FOTO

Mântuitorul ar fi avut „trăsături faciale evreiești”, dar este „puțin probabil să fi avut ochi albaștri”, a susținut un profesor, deoarece aspectul profetului a fost analizat anterior. Pentru că se apropie Duminica Paștelui, o zi în care creștinii din întreaga lume sărbătoresc învierea lui Iisus Hristos, cercetătorii şi-au dat silința să aducă la cunoștință mai multe detalii despre chipul Mântuitorului nostru.

Potrivit celor mai recente cercetări medico legale, Iisus ar fi avut un chip cu pielea închisă la culoare, aspră, și păr cârlionțat. Este așadar foarte departe de imaginea populară cu care ne-am obișnuit: acel chip cu pielea albă, ochi albaștri și păr blond aşa cum îl vedem în icoane.

Cercetătorii dau peste cap tot ce se știa până acum! Iisus Hristos nu era blond

Timp de generații, în culturile occidentale, Iisus este adesea descris ca un bărbat cu barbă, cu pielea deschisă, care are ochi albaștri, împreună cu părul lung, castaniu deschis sau blond. Potrivit History.com, orice descriere a fizionomiei lui Iisus a fost lăsată în afara Bibliei, dar dovezile disponibile sugerează că „probabil că arăta foarte diferit de felul în care a fost descris”.

Acest punct de vedere a fost împărtășit de Joan Taylor, profesor la King’s College din Londra, care a susținut că multe dintre idealurile tradiționale ale înfățișării lui Iisus erau probabil departe de realitate.

Scriind pentru BBC în 2015, autorul cărții The Essenes, Scrolls and the Dead Sea, a remarcat cum, pentru început, „trăsăturile feței lui Iisus erau evreiești”, deoarece credințele religioase sunt „sigure… și repetate în diverse literaturi , inclusiv în scrisorile lui Pavel”.

Evreii au confirmat: „Este clar că Domnul nostru a fost descendent din Iuda”

În 2001, BBC, alături de antropologul criminalist Richard Neave, a încercat să creeze un model despre cum ar putea arăta un bărbat Galilean dintr-un craniu care a fost dezgropat în regiune. Ca parte a Fiului lui Dumnezeu, un chip a fost reconstruit pentru a înfățișa pe cineva asemănător cu felul în care ar fi putut arăta Iisus și este diferit de alții din aceeași perioadă de timp.

Mark Goodacre, un istoric de la Universitatea din Birmingham, a remarcat în cadrul emisiunii că pielea lui Isus ar fi fost „de culoarea măslinie și „aspră” foarte diferit de cel adesea asociat cu imaginile occidentale.

Expertul a mai susținut că Iisus nu ar fi avut ochi albaștri

Taylor a recunoscut că descoperirile au fost împotriva teoriei de lungă durată despre cum ar fi putut părea El „din moment ce nu ni s-a spus niciodată cum arăta”. Ea a spus că este puțin probabil ca Iisus să fi avut ochi albaștri.

Cea mai apropiată descriere despre cum arătă Iisus cu adevărat se găsește în reprezentarea lui Moise pe pereții sinagogii din secolul al III-lea din Dura-Europos, deoarece arată cum un evreu înțelep a fost imaginat în lumea greco-romană. Moise este imaginat în haine nevopsite și, de fapt, singura sa manta este un tallith, deoarece în imaginea se pot vedea ciucuri (tzitzith) la colțuri. În orice caz, această imagine este mult mai corectă ca bază pentru imaginarea lui Iisus decât adaptările lui Iisus bizantin care au devenit standard: cu părul scurt și cu o barbă ușoară cu o tunică scurtă”.

Biblia în sine nu face multe referiri la exact cum ar fi putut arăta Iisus din punct de vedere fizic, motiv pentru care au fost multe teorii. Sarah Pruitt de la History.com a explicat că cele mai multe cunoștințe despre înfățișarea lui Iisus provin din primele patru cărți ale Noului Testament, precum și din Evangheliile după Matei, Marcu, Luca și Ioan.

Nici soldații nu știai cum arată Iisus

Aceștia îl consideră pe Isus „un evreu născut în Betleem și crescut în orașul Nazaret, în Galileea (fostă Palestina, acum nordul Israelului)”.

Ea a adăugat: „Știm că Iisus avea aproximativ 30 de ani când și-a început slujirea (Luca 3:23), dar Biblia nu ne spune practic nimic despre cum arăta – cu excepția faptului că nu s-a remarcat într-un fel anume.

„Când Isus a fost arestat în grădina Ghetsimani înainte de răstignire (Matei 26:47-56), Iuda a trebuit să-l arate pe Iisus soldaților săi – probabil pentru că toți păreau asemănători unul cu altul”, relatează Express.

Conform Bibliei, acesta a fost locul în care Iisus și-a îndeplinit frecvent rugăciunile și a fost chiar acolo în ziua în care a fost arestat. Pe marginea ei sunt Grădinile Ghetsimani, unde Iisus a stat la Ierusalim. Este locul multor evenimente biblice importante.