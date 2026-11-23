Republica Moldova. Doi foști conducători ai Aeroportului Internațional Chișinău au fost condamnați, pe 23 noiembrie, la câte cinci ani de închisoare pentru abuz de serviciu în interesul grupului criminal condus de Ilan Șor. Este vorba despre Petru Jardan, fost director general interimar al aeroportului, și Alexandru Ciutac, fost director al Departamentului financiar-administrativ. Ambii au fost găsiți vinovați de fapte care au provocat întreprinderii de stat un prejudiciu deosebit de mare.

Sentința a fost pronunțată de magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani. Cei doi foști directori au fost dați în urmărire și urmează să execute pedepsele într-un penitenciar de tip semiînchis.

Pe lângă cei cinci ani de detenție, instanța le-a interzis să ocupe anumite funcții și să desfășoare anumite activități pe o perioadă de trei ani. Potrivit Procuraturii Anticorupție, Petru Jardan și Alexandru Ciutac au acționat în interesul unui grup criminal organizat. Acțiunile lor ar fi provocat pierderi importante întreprinderii de stat care administra aeroportul.

Judecătorii au admis și acțiunea civilă depusă de Î.S. „Aeroportul Internațional Chișinău”. Prin urmare, cei doi condamnați trebuie să achite întreprinderii aproximativ 3,7 milioane de lei, drept despăgubiri pentru prejudiciul material.

Instanța a dispus, de asemenea, menținerea sechestrului aplicat asupra bunurilor acestora în etapa urmăririi penale. Procurorii urmează să analizeze sentința și să decidă dacă o vor contesta la Curtea de Apel Centru.

Potrivit materialelor din dosar, cei doi foști directori ar fi acționat în favoarea grupului criminal condus de Ilan Șor. În condițiile în care activele aeroportului urmau să fie concesionate, aceștia ar fi luat măsuri pentru a diminua cheltuielile companiei „Avia Invest”.

Una dintre acțiunile investigate de procurori a vizat plata polițelor de asigurare. În loc ca aceste costuri să fie suportate de firma care urma să preia aeroportul în concesiune, obligația ar fi fost transferată asupra întreprinderii de stat.

Mai exact, fostul director general interimar Petru Jardan ar fi semnat un contract de asigurare în valoare de 379.020 de dolari. Ulterior, din conturile Aeroportului Internațional Chișinău au fost achitate prime de asigurare în sumă totală de aproximativ 4,9 milioane de lei.

Procurorii susțin că aceste plăți nu reveneau întreprinderii de stat. Contractul de concesiune, încheiat la 30 august 2013 între Agenția Proprietății Publice și compania „Avia Invest”, prevedea că responsabilitatea pentru procurarea și menținerea asigurărilor aparținea firmei concesionare.

La 1 noiembrie 2013, polița de asigurare a fost emisă pe numele companiei „Avia Invest”. Tot atunci, drepturile și obligațiile întreprinderii de stat au fost preluate de societatea concesionară.

Cu toate acestea, potrivit acuzării, inculpații nu ar fi introdus acordul adițional în evidența contabilă a aeroportului. Această omisiune ar fi permis ca sumele achitate de întreprinderea de stat să nu mai fie recuperate.

În consecință, Aeroportul Internațional Chișinău ar fi rămas cu o pagubă de 3,69 milioane de lei. Aceasta este suma pe care instanța a dispus să o recupereze de la cei doi foști directori.

Aeroportul Internațional Chișinău a fost concesionat în 2013 companiei „Avia Invest”, pentru o perioadă de 49 de ani. Firma, afiliată lui Ilan Șor, și-a asumat atunci investiții de 250 de milioane de euro pentru modernizarea infrastructurii aeroportuare.

Contractul a devenit ulterior subiectul mai multor investigații și proceduri judiciare. În dosarul privind concesionarea aeroportului, trimis în instanță în mai 2023, sunt vizați opt foști demnitari și funcționari publici. Printre aceștia se numără fostul premier Iurie Leancă și fostul ministru al Economiei Valeriu Lazăr.

Aceștia sunt acuzați de abuz de serviciu, iar procurorii estimează că prejudiciul provocat statului în acest caz depășește 392 de milioane de lei.

Între timp, în martie 2023, Aeroportul Internațional Chișinău a revenit în administrarea statului, după ce contractul de concesiune cu „Avia Invest” a fost reziliat.