Republica Moldova. Procurorii au solicitat ani grei de închisoare pentru mai mulţi foşti funcţionari de rang înalt, învinuiţi în dosarul concesionării Aeroportului Internațional Chișinău.

Solicitarea a fost făcută în şedinţa de luni, 14 septembrie, de către procurorul anticorupţie Victor Muntean.

În dosarul respectiv figurează opt inculpaţi, printre care fostul premier Iurie Leancă şi fostul ministru al Economiei, Valeriu Lazăr. Niciunul din ei nu şi-a recunoscut vina.

Procurorul Victor Muntean a solicitat pedepse cu închisoarea pentru toţi cei învinuiţi în dosarul concesionării Aeroportului. Iar ca pedeapsă complementară, s-a solicitat privarea de dreptul de a ocupa funcţii publice pentru anumite perioade.

Astfel, procurorul a solicitat câte şase ani cu executare pentru fostul premier Iurie Leancă, ex-ministrul Economiei, Valeriu Lazăr, fostul director general al Agenției Proprietății Publice (APP), Tudor Copaci, şi pentru fosta directoare adjunctă a APP, Angela Susanu.

Tot câte şase ani de închisoare au fost ceruţi pentru ex-directorul general interimar al Î.S. „Aeroportul Internațional Chișinău”, fost deputat în Partidul „Şor”, Petru Jardan, şi fostul director al întreprinderii respective, Alexandru Ciutac.

Pentru fosta șefă adjunctă a Direcției administrarea proprietății publice a APP, Maria Şindrilă, şi șefa Serviciului analiză economică al Aeroportului Internațional Chișinău, Alla Tulbari, procurorul Muntean a solicitat câte cinci ani cu executare.

De asemenea, procurorii au solicitat ca de la inculpaţi să fie încasate prejudiciile aduse statului, în sumă de peste 392 de milioane de lei.

Fostul premier Iurie Leancă este învinuit de abuz în serviciu la concesionarea Aeroportului Internaţional Chişinău. Obiectivul strategic a ajuns pe mâinile unei întreprinderi controlată de Ilan Şor.

Fosta şefă a Procuraturii Anticorupţie, Veronica Dragalin, a declarat anterior într-o conferinţă de presă că prejudiciul adus statului în urma concesionării aeroportului este de peste 392 de milioane de lei.

Dragalin susţine că în privința celor 8 învinuiți există probe incontestabile.

Presa de la Chişinău a scris că Ilan Şor ar fi achitat studiile fiului lui Iurie Leancă la o universitate prestigioasă din Europa.

Fostul vicepreședinte al PLDM Alexandru Bujorean a declarat ulterior că ambii fii ai lui Iurie Leancă au făcut studii în străinătate pe banii lui Ilan Șor. Respectiv bani furați din sistemul bancar.

În lista beneficiilor intră și o mașină, dar și mai multe călătorii cu avionul lui Șor. Fostul coleg de partid al lui Iurie Leancă mai dă de înțeles că acesta are multe schelete în dulap și că pe interior există informații inclusiv despre favorurile pe care i le-ar fi acordat Leancă lui Șor, în perioada când era un prim-ministru.

În 2013, Aeroportul Internațional Chișinău a fost dat în concesiune pentru o perioadă de 49 de ani. Obiectul de importanţă strategică pentru ţară a ajuns în gestiunea unei companii fondate, într-un timp record, de două firme rusești. Motivul invocat a fost necesitatea atragerii investiţiilor pentru modernizare.

În realitate, compania rusească a servit drept pistă afaceriştii locali, ascunși în spatele unor companii offshore din Marea Britanie și Țările de Jos. În doar doi ani, SRL „Avia Invest” și-a schimbat de trei ori proprietarii.

Pe 23 noiembrie 2022, ministrul Justiției de atunci, Sergiu Litvinenco, a anunțat că Aeroportul Internațional Chișinău revine în gestiunea statului, asta după ce Curtea de Apel Chișinău a decis rezilierea contractului.

Compania Avia Invest a contestat, fără succes, decizia în Curtea Supremă de Justiție.

Aeroportul Chișinău a revenit în gestiunea statului în martie 2023. La 17 februarie 2025, Guvernul de la Chișinău a obținut câștig de cauză la Curtea de Apel Svea din Stockholm. Instanța a respins recursul companiei Komaksavia Airport Invest Ltd, care deține 95% din acțiunile Avia Invest.