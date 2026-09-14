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Dan Andronic, despre exercițiul MOBEX 2026: „Trebuie să ne întrebăm dacă alegerea zonelor are vreo semnificație”

Dan Andronic, despre exercițiul MOBEX 2026: „Trebuie să ne întrebăm dacă alegerea zonelor are vreo semnificație”
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Din cuprinsul articolului

Dan Andronic a comentat anunțul Ministerului Apărării Naționale privind exercițiul de mobilizare MOBEX 2026, care se desfășoară în perioada 14–18 septembrie în județele Neamț, Suceava și Botoșani. Jurnalistul a legat organizarea exercițiului de contextul internațional tensionat și de apropierea celor trei județe de frontiera României.

„Români, puneți-vă centurile, urmează impact”, a afirmat Dan Andronic în cadrul emisiunii „Contrapunct”, după ce a anunțat exercițiul MApN. El a subliniat că MOBEX 2026 are ca obiectiv verificarea stadiului de pregătire a populației, economiei și teritoriului pentru apărare.

Ce semnificație are locul organizării exercițiului

Andronic a remarcat faptul că exercițiul are loc în județe din nord-estul țării, relativ apropiate de frontiera cu Ucraina, și s-a întrebat dacă alegerea zonei poate avea o semnificație în actualul context geopolitic. Jurnalistul a precizat însă că este posibil să fie vorba pur și simplu despre un exercițiu de rutină.

„Mobilizarea totală a rezerviștilor, a tuturor instituțiilor statului pentru a verifica pregătirea în caz de apărare”, a spus Andronic, referindu-se la amploarea exercițiului.

În aceeași intervenție, jurnalistul a vorbit despre ceea ce a numit o situație de „policriză”, menționând războiul din Ucraina, conflictul din Orientul Mijlociu și alte evoluții geopolitice care, în opinia sa, afectează România.

Andronic: Se cam termină banii pentru... iar Nicușor Dan se ține de nunți

Andronic a criticat și situația politică internă, susținând că România traversează o perioadă dificilă și că președintele Nicușor Dan trebuie să ia o decizie privind nominalizarea unui prim-ministru.

El a afirmat că, în cazul în care un candidat pentru funcția de premier ar fi respins de Parlament, șeful statului ar putea lua în calcul convocarea alegerilor anticipate.

„La sfârșitul lunii septembrie, se cam termină banii pentru tot. Se cam termină banii pentru... medicamente, se cam termină banii pentru plata factorilor la energie, pentru salarii, iar Nicușor Dan se ține de nunți”, a spus Andronic.

Cum vede Andronic viitoarele alegeri

Jurnalistul a făcut și o serie de estimări privind rezultatul unor eventuale alegeri anticipate, susținând că AUR ar putea ajunge la aproximativ 40–43% și că în Parlament ar putea intra și alte formațiuni politice de aceeași orientare.

Declarațiile lui Dan Andronic vin în contextul în care autoritățile române desfășoară exercițiul MOBEX 2026 pentru verificarea capacității de mobilizare și a pregătirii pentru apărare.

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Dan Andronic, despre exercițiul MOBEX 2026: „Trebuie să ne întrebăm dacă alegerea zonelor are vreo semnificație”

Dan Andronic, despre exercițiul MOBEX 2026: „Trebuie să ne întrebăm dacă alegerea zonelor are vreo semnificație”

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