Fostul selecționer Edward Iordănescu a transmis un mesaj prin intermediul rețelelor de socializare, îndemnând fanii fotbalului românesc să vină alături de echipa națională la confruntarea cu reprezentativa Suediei. Fostul tehnician al tricolorilor subliniază importanța susținerii necondiționate și îi îndeamnă pe suporteri să fie aproape de echipă și de selecționer în momentele dificile.

Edi Iordănescu a explicat că atașamentul față de reprezentativa țării trebuie să rămână la fel de puternic indiferent de rezultatele de pe tabelă. El a evidențiat sprijinul pe care fanii trebuie să îl arate și față de figura emblematică a fotbalului românesc, Gheorghe Hagi.

„Cu toţii l-am iubit şi îl iubim pe Gică Hagi. De atâtea ori am rostit numele lui cu admiraţie, cu emoţie, cu mândrie. Ne-a oferit momente pe care nu le vom uita niciodată şi a dus numele României atât de departe. Haideţi să fim şi noi acum alături de el! Cu respect, cu încredere şi cu susţinere pentru tot ce a însemnat şi înseamnă pentru fotbalul românesc”, a scris Iordănescu pe Facebook.

Fostul selecționer a mărturisit că va fi prezent în tribune la meciul cu Suedia, fiind pentru prima dată când va urmări echipa din postura de spectator de la încheierea mandatului său la cârma reprezentativei.

„România are nevoie de echipa ei. Dar şi echipa are nevoie de România! De când am plecat de la echipa naţională, nu am mai văzut-o niciodată pe viu, de pe stadion. Nu am avut posibilitatea şi, probabil, nici puterea… Dar mâine voi fi acolo! Alături de băieţi !! Unele legături nu se încheie odată cu un contract. Iar dragostea pentru tricolor nu are nevoie de o funcţie! Mâine voi fi unul dintre voi. Un român care crede în România!”, a adăugat el.

Tehnicianul a detaliat semnificația legăturii dintre echipa națională și suporteri, amintind de momentele intense trăite de fani și de necesitatea de a rămâne uniți în perioadele mai puțin favorabile.

„Ce vedem în această fotografie? Vedem echipa naţională şi suporterii ei. Împreună. Aşa cum le stă bine. Aşa cum ar trebui să fie mereu! Dar dacă privim mai atent, vedem mult mai mult. Vedem ZIDUL GALBEN. Puterea unei peluze. Forţa unei naţiuni care, atunci când crede în ceva, poate deveni extraordinară. Vedem dragoste, pasiune, sacrificiu, iubire pentru tricolor şi pentru România. Vedem mii de oameni care, prin fotbal, au găsit un motiv să fie fericiţi. Să zâmbească. Să uite, măcar pentru 90 de minute, de grijile, problemele şi neajunsurile de acasă. Să simtă că aparţin unui întreg. Să fie din nou mândri că sunt români!

Dar astăzi trebuie să privim şi dincolo de această fotografie. Să vedem realitatea momentului, oricât de dificilă ar fi. Pentru că unitatea nu se demonstrează doar în momentele de glorie. Adevărata putere a unei familii se măsoară atunci când lucrurile nu mai merg, când apar îndoielile, când e greu şi când e nevoie, mai mult ca oricând, să rămânem ÎMPREUNĂ.

Cu toţii l-am iubit şi îl iubim pe Gică Hagi. De atâtea ori am rostit numele lui cu admiraţie, cu emoţie, cu mândrie. Ne-a oferit momente pe care nu le vom uita niciodată şi a dus numele României atât de departe. Haideţi să fim şi noi acum alături de el! Cu respect, cu încredere şi cu susţinere pentru tot ce a însemnat şi înseamnă pentru fotbalul românesc.

Şi haideţi să fim alături de aceşti băieţi! Sunt ai noştri! Trec printr-un moment greu, dar au demonstrat deja că pot, că au caracter, că pot lupta şi că pot aduce din nou România împreună. Nu cer să uitaţi rezultatele, să ignoraţi greşelile sau să renunţaţi la exigenţă. Dimpotrivă! Dar vă cer să nu uităm nici ceea ce am trăit împreună.

Pentru că, măcar pentru o vară, in Germania, aceşti băieţi ne-au oferit ceva ce nu poate fi măsurat în puncte, clasamente sau statistici. Ne-au amintit cine suntem. Ne-au făcut să redescoperim ce înseamnă să fim împreună. Ne-au făcut să credem din nou. Ne-au făcut să fim mândri că suntem ROMÂNI!

Iar o echipă naţională nu trebuie iubită doar atunci când câştigă. Pentru că tricolorul nu îşi schimbă culorile după rezultatul de pe tabelă! Acum este momentul să întoarcem puţin din toată această bucurie. Să le dăm înapoi încredere, energie şi putere. România are nevoie de echipa ei. Dar şi echipa are nevoie de România!

De când am plecat de la echipa naţională, nu am mai văzut-o niciodată pe viu, de pe stadion. Nu am avut posibilitatea şi, probabil, nici puterea… Dar mâine voi fi acolo! Alături băieţi !! Unele legături nu se încheie odată cu un contract. Iar dragostea pentru tricolor nu are nevoie de o funcţie! Mâine voi fi unul dintre voi. Un român care crede în România! HAI, ROMÂNIA! ACUM, AICI, PRETUTINDENI!”