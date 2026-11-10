Neymar Jr. a oferit recent noi detalii despre planurile sale de viitor și momentul în care intenționează să pună punct carierei de fotbalist. Într-o intervenție în direct, atacantul a vorbit deschis despre problemele medicale care îi dau bătăi de cap, dar și despre dorința sa de a continua să joace pe teren încă câțiva ani, menționând totodată o competiție inedită în care își dorește să evolueze în viitor, conform news.ro.

Deși se apropie de vârsta de 35 de ani, pe care îi va împlini pe 5 februarie, vedeta braziliană exclude posibilitatea unei retrageri iminente. Într-o discuție purtată în cadrul emisiunii Kings League Brazil alături de creatorul de conținut Cris Guedes, Neymar a lăsat să se înțeleagă că fotbalul va mai face parte din viața lui pentru încă mult timp.

În timpul transmisiunii, sportivul a menționat o dată la care plănuiește o nouă etapă în carieră. „Voiam să particip la Kings League. O voi face în 2030”, a afirmat el în direct. Replica prietenului său nu a întârziat să apară: „Ce, o să te retragi în 2030? Ai de gând să mai joci doar patru ani? Haide… Mai ai încă cinci sau şase ani!”. Vizibil afectat de situația sa medicală, atacantul a răspuns scurt: „Nu, nu e aşa... Dacă ai avea acelaşi genunchi ca mine, ai înţelege.”

Referirea jucătorului a vizat direct problemele fizice cu care se confruntă de mult timp, în special la nivelul genunchiului stâng, zonă care a necesitat o nouă intervenție chirurgicală în luna decembrie a anului trecut. Chiar și în aceste condiții, el rămâne convins că mai poate evolua la nivel profesionist.

După experiențele la FC Barcelona, Paris Saint-Germain și în Arabia Saudită, Neymar s-a întors în 2025 la Santos, clubul care l-a lansat în fotbalul mare. Cu toate acestea, aparițiile sale pe teren au fost destul de limitate în ultima perioadă.

După ce a fost convocat în lotul Braziliei pentru Cupa Mondială din 2026, urmare a unei selecții făcute pe ultima sută de metri de Carlo Ancelotti, cariera sa recentă a fost marcată de accidentări și suspendări.

În ultima lună, fotbalistul a evoluat în doar trei partide oficiale pentru echipa de klu. Mai exact, el a marcat două goluri împotriva celor de la Flamengo, evoluând doar pe durata primei reprize, a bifat un meci integral împotriva formației Fluminense și a revenit pe teren pentru o singură repriză în partida disputată împotriva celor de la Bahia.