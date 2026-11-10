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Viitorul lui Neymar: Când se va retrage starul brazilian și planurile pentru Kings League

Viitorul lui Neymar: Când se va retrage starul brazilian și planurile pentru Kings Leaguesursa: Facebook
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Neymar Jr. a oferit recent noi detalii despre planurile sale de viitor și momentul în care intenționează să pună punct carierei de fotbalist. Într-o intervenție în direct, atacantul a vorbit deschis despre problemele medicale care îi dau bătăi de cap, dar și despre dorința sa de a continua să joace pe teren încă câțiva ani, menționând totodată o competiție inedită în care își dorește să evolueze în viitor, conform news.ro.

Viitorul lui Neymar: Când se va retrage starul brazilian și planurile pentru Kings League

Deși se apropie de vârsta de 35 de ani, pe care îi va împlini pe 5 februarie, vedeta braziliană exclude posibilitatea unei retrageri iminente. Într-o discuție purtată în cadrul emisiunii Kings League Brazil alături de creatorul de conținut Cris Guedes, Neymar a lăsat să se înțeleagă că fotbalul va mai face parte din viața lui pentru încă mult timp.

În timpul transmisiunii, sportivul a menționat o dată la care plănuiește o nouă etapă în carieră. „Voiam să particip la Kings League. O voi face în 2030”, a afirmat el în direct. Replica prietenului său nu a întârziat să apară: „Ce, o să te retragi în 2030? Ai de gând să mai joci doar patru ani? Haide… Mai ai încă cinci sau şase ani!”. Vizibil afectat de situația sa medicală, atacantul a răspuns scurt: „Nu, nu e aşa... Dacă ai avea acelaşi genunchi ca mine, ai înţelege.”

Problemele medicale și situația actuală la Santos

Referirea jucătorului a vizat direct problemele fizice cu care se confruntă de mult timp, în special la nivelul genunchiului stâng, zonă care a necesitat o nouă intervenție chirurgicală în luna decembrie a anului trecut. Chiar și în aceste condiții, el rămâne convins că mai poate evolua la nivel profesionist.

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După experiențele la FC Barcelona, Paris Saint-Germain și în Arabia Saudită, Neymar s-a întors în 2025 la Santos, clubul care l-a lansat în fotbalul mare. Cu toate acestea, aparițiile sale pe teren au fost destul de limitate în ultima perioadă.

Neymar, sursa Instagram

Neymar, sursa Instagram

Parcursul recent și provocările de pe teren

După ce a fost convocat în lotul Braziliei pentru Cupa Mondială din 2026, urmare a unei selecții făcute pe ultima sută de metri de Carlo Ancelotti, cariera sa recentă a fost marcată de accidentări și suspendări.

În ultima lună, fotbalistul a evoluat în doar trei partide oficiale pentru echipa de klu. Mai exact, el a marcat două goluri împotriva celor de la Flamengo, evoluând doar pe durata primei reprize, a bifat un meci integral împotriva formației Fluminense și a revenit pe teren pentru o singură repriză în partida disputată împotriva celor de la Bahia.

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