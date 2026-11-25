Fostul internaţional englez Raheem Sterling a primit, miercuri, o condamnare de 12 luni de închisoare cu suspendare, pe un termen de supraveghere de 18 luni, în urma unui accident rutier produs în luna mai, pe fondul inhalării de gaz ilariant. Fotbalistul în vârstă de 31 de ani, rămas fără angajament după despărţirea de Feyenoord Rotterdam din luna iunie, a ajuns din nou în centrul atenţiei presei britanice şi internaţionale, conform The Sun.

Decizia a fost pronunţată la Basingstoke Magistrates' Court, la jumătate de an de la incidentul în care a fost implicat atacantul. Pe lângă pedeapsa cu suspendare, instanţa a dispus efectuarea a 100 de ore de muncă în folosul comunităţii şi i-a aplicat o interdicţie de a conduce autovehicule pe o perioadă de 24 de luni.

În faţa judecătorilor, fostul fotbalist al grupării Manchester City şi-a recunoscut vinovăţia pentru conducere periculoasă. Potrivit probelor administrate, el se afla la volanul unui Lamborghini pe drumuri rapide din sud-vestul Londrei şi inhala gaz dintr-un balon în timp ce rula.

Totodată, jucătorul a admis că avea asupra sa şase cartuşe cu protoxid de azot destinate inhalării şi că a refuzat să efectueze un test cerut de poliţişti. Lipsa antecedentelor penale a cântărit decisiv în evitarea unei pedepse privative de libertate cu executare.

Pe parcursul procesului a reieşit că mai mulţi participanţi la trafic au observat cum fotbalistul inhala gaz dintr-un balon aflat la volan, efectuând mişcări riscante şi trecând de pe o bandă pe alta. Un martor a sunat la poliţie chiar înainte de ora 8:00, după ce a mers în paralel cu autoturismul condus de Sterling şi „l-a văzut pe inculpat inhalând conţinutul unui balon”. O altă martoră a povestit că a fost martora unui stil de condus „absolut îngrozitor”, la bordul unei maşini care „şerpuia între benzi”.

„Îi era cu adevărat teamă că şoferul ar putea ajunge să omoare pe cineva”, a declarat procurorul Simon Jones în faţa instanţei, potrivit unor declaraţii preluate de Sky Sports.

În sala de judecată au fost rulate şi secvenţe surprinse de camera corporală a unui agent în momentul reţinerii sportivului. În înregistrări, acesta se află în autoturismul avariat, având două cartuşe pe genunchi.

Alte cadre, provenite de pe o cameră de bord, au surprins maşina neagră schimbând repetat banda de rulare, izbindu-se de o barieră de beton pe partea dreaptă şi deplasându-se mai departe.

După ce a fost oprit de poliţişti, fostul jucător al celor de la Liverpool, care nu are echipă de şase luni, a spus că are „o problemă cu protoxidul de azot”.

De-a lungul carierei, Raheem Sterling a evoluat la formaţii de top din Premier League, precum Liverpool, Chelsea şi Manchester City, club alături de care a cucerit de patru ori titlul de campion al Angliei, în sezoanele 2018, 2019, 2021 şi 2022.