Era ora 2 dimineața când Ivan Tozzo și-a ridicat telefonul mobil și l-a auzit pe secretarul clubului său de fotbal strigându-i numele. Un avion care transporta echipa Chapecoense se prăbușise în munte. Au murit 71 de persoane, printre care 19 din cei 22 de jucători ai clubului brazilian, care se îndreptau spre cel mai important meci din istoria lor, conform news.ro.

Ulterior s-a aflat că avionul rămăsese fără combustibil, iar anchetatorii au stabilit că vina aparținea companiei aeriene și pilotului, întrucât cantitatea de combustibil era insuficientă pentru zborul din 28 noiembrie 2016. Dar în acele ore matinale, în timp ce Tozzo urmărea știrile la televizor în vestiarul stadionului clubului, singurul său gând era îndreptat către jucătorii care nu se vor mai întoarce în acea încăpere.

Când a stat singur în sala de ședințe a clubului după înmormântări, fiind singurul director încă în viață, a plâns.

Acela a fost momentul în care Tozzo - care se răzgândise în privința călătoriei alături de echipă, deoarece avea un sentiment de neliniște legat de această deplasare - a decis că va conduce Chapecoense spre renaștere. Echipa Chapecoense se îndrepta spre Columbia pentru a juca împotriva echipei Atlético Nacional din Medellín, în prima manșă a finalei Copa Sudamericana, al doilea cel mai prestigios turneu de cluburi din America de Sud.

"Echipa era foarte motivată, știind că ne scriam numele în istoria clubului", a declarat pentru BBC Sport portarul Jakson Follmann, unul dintre cei trei jucători supraviețuitori.

La vârsta de 24 de ani la momentul respectiv, Follmann aștepta cu nerăbdare și nunta sa iminentă, fără să bănuiască că, în schimb, urma să petreacă două luni în spital.

"Toată lumea era extrem de mândră de tot ceea ce făcea, atât pentru echipă, cât și pentru comunitatea din Chapecó și pentru regiune", spune Follmann.

Comentatorul Rafael Henzel, care a fost unul dintre cei șase supraviețuitori ai accidentului, dar care a murit în 2019 în urma unui atac de cord, a descris Copa Sudamericana drept "Cupa Mondială" a echipei și a declarat în 2017 că "dacă cineva a murit vreodată fericit, aceia au fost oamenii din acel avion".

Zborul LaMia 2933, care plecase din Santa Cruz, în Bolivia, către orașul columbian Medellín, avea o distanță de parcurs similară cu autonomia de zbor a avionului, dar nu a făcut escală pentru realimentare și s-a prăbușit într-un munte la doar 18 km de destinația prevăzută.

Pilotul, Miguel Quiroga, care era și coproprietar al companiei aeriene, a murit în accident. Într-o înregistrare care a ajuns în presă, se poate auzi cum acesta avertizează despre o "pană electrică totală" și "lipsa combustibilului". Cu toate acestea, el nu a transmis un apel oficial de urgență.

O anchetă boliviană a concluzionat că pilotul și compania aeriană erau direct responsabili pentru accident, în timp ce o anchetă columbiană a afirmat că nu a existat nicio defecțiune tehnică și a dat vina pe pilot, pe compania aeriană și pe autoritățile de reglementare boliviene. "Nu îl numesc accident, spun că a fost o crimă care ar fi putut fi evitată", spune Follmann, căruia i-a trebuit să i se amputeze parțial piciorul drept pentru a-i salva viața.

"Este crima de a nu fi oprit pentru realimentare, lăcomia de a crede că el [pilotul] ar putea ajunge acolo... cu combustibilul practic epuizat."

La acea vreme, Bolivia nu dispunea de un sistem de urmărire penală a companiilor. Chiar și atunci când o astfel de prevedere a fost introdusă în 2021, aceasta nu acoperea omorul din neglijență sau provocarea unui dezastru aerian.

Au fost formulate acuzații împotriva unor persoane din conducerea companiei LaMia - care au negat comiterea vreunei fapte ilicite -, însă în 2020 procesul a fost amânat din cauza unor dispute privind competența jurisdicțională și a unor dificultăți legate de faptul că unii dintre inculpați se aflau în străinătate.

La ora 21:16, ora locală, aeronava a afișat un avertisment privind nivelul scăzut al combustibilului, dar a continuat zborul fără ca echipajul să alerteze autoritățile locale.

Paisprezece minute mai târziu, avionul a început coborârea către aeroportul din Medellín, dar a fost pus în circuit de așteptare.

La ora 21:49, echipajul a solicitat permisiunea de aterizare prioritară, menționând vag "probleme cu combustibilul".

"Îmi amintesc că luminile s-au stins brusc; apoi am început să mă rog, rugându-l pe Dumnezeu să ne ajute", și-a amintit fundașul Neto, ultimul dintre supraviețuitori care a fost găsit.

"Dar mulți oameni au crezut că avionul pur și simplu ateriza, deoarece nu a fost o cădere bruscă."

În mai puțin de cinci minute, toate motoarele, rămase fără combustibil, s-au oprit.

"Atunci, nu mai auzeam deloc motorul avionului. Se auzea doar vântul. Și apoi o alarmă: bip, bip, bip", a declarat Neto pentru BBC World Service în 2017.

La o distanță de șapte mii de kilometri, în micul oraș Chapeco din sudul Braziliei, Tozzo a urmărit pe ecranele de televiziune din stadion, în miezul nopții, cum se dezvăluia amploarea dezastrului.

"La ora cinci dimineața, au început să sosească soțiile jucătorilor. Era o atmosferă de disperare. Oamenii se aruncau la pământ și plângeau", povestește Tozzo, un antreprenor local care era vicepreședinte al clubului la acea vreme și care se alăturase clubului în 2009, când echipa nici măcar nu evolua în liga națională de fotbal din Brazilia.

Cu două zile înainte, Tozzo avusese îndoieli atât de puternice cu privire la călătorie, încât se răzgândise în privința deplasării la Medellín.

"A fost voia lui Dumnezeu. Nu era menit să merg. L-am sunat pe [directorul financiar] Decio, cel care ne organiza toate deplasările, și i-am spus că nu voi merge", povestește el.

"S-a enervat la culme pe mine. «De ce? Ai fost de acord să mergi, iar acum nu mai vrei? Trebuie să mergi.»"

"Sora mea era lângă mine și-mi spunea: «Trebuie să mergi la meciul ăsta, ai muncit atât de mult ca să ajungi în acest moment.» Dar, în sinea mea, mi-am spus: «Nu, Ivan, nu vei merge», și am rămas acasă."

"Cred că am avut o misiune aici, pe Pământ, aceea de a duce mai departe clubul Chapecoense după accident", spune Tozzo. "Eram singurul membru al consiliului de administrație care a supraviețuit, așa că am preluat funcția de președinte [interimar]."

A urmat o săptămână fără somn, în care Tozzo a organizat zboruri către Columbia pentru medici, rude și pastori, pentru a identifica și recupera rămășițele și pentru a fi alături de supraviețuitori.

A fost organizată o slujbă de comemorare și, sub o ploaie torențială, sicriele au fost aduse în stadionul echipei Chape, Arena Conda.

În timpul slujbei a venit vestea că Atlético Nacional a solicitat ca trofeul Copa Sudamericana și premiul în bani al câștigătorilor să fie acordate echipei Chapecoense.

Tozzo era hotărât ca Chapecoense să concureze din nou, dar niciunul dintre jucătorii supraviețuitori nu era în stare să joace, iar echipa mai avea doar doi membri ai lotului - care nu călătoriseră la Medellín din cauza accidentărilor - și o mână de jucători la academia clubului.

Au apelat la Rui Costa, care fusese demis de la Grêmio din funcția de director sportiv cu șase luni în urmă și a acceptat același rol la Chapecoense, iar pe Vagner Mancini l-au numit antrenor.

În doar câteva săptămâni, au fost transferați 22 de jucători noi, majoritatea sub formă de împrumut.

Mesajul lui Tozzo a răsunat clar în urechile noilor jucători. "Suporterii noștri erau foarte triști, Chapecoense era foarte tristă, iar revenirea la joc cu bucurie nu a fost ușoară", spune el.

"Le-am explicat foarte bine responsabilitatea pe care o vor avea. Era timpul să ne întoarcem pe teren." Primul meci al echipei Chapecoense după accident - la opt săptămâni de la acesta - a fost un meci amical împotriva ultimei echipe cu care clubul jucase, Palmeiras.

Înaintea meciului de la Arena Conda, Follmann - într-un scaun cu rotile - a fost însoțit de Neto și de celălalt jucător supraviețuitor, Alan Ruschel, pentru a primi trofeul Copa Sudamericana.

"Era prima dată când mă întorceam la stadion, prima dată când aveam cu adevărat contact cu oamenii, pentru că eram încă internat în spital", spune Follmann.

"Când am primit trofeul, mi-a trecut un film prin minte, pentru că căpitanul nostru, Cleber Santana, ar fi trebuit să-l țină în mâini, înconjurat de noi toți, sărbătorind."

Meciul amical împotriva echipei Palmeiras a fost primul dintre cele 80 de meciuri pe care Chapecoense le-a disputat în 2017, dintre care doar cinci au fost amicale.

A existat o ofertă din partea Confederației Braziliene de Fotbal de a acorda clubului imunitate față de retrogradare timp de trei sezoane, dar Tozzo a respins-o.

"Cum poți să-i motivezi pe jucători să dea tot ce au mai bun dacă știu că menținerea în ligă le este garantată?", întreabă el.

În cele din urmă, Chapecoense a reușit să se mențină în ligă pe propriile merite timp de exact trei sezoane.

În 2017, în calitate de campioni ai Cupei Sudamericane, au trebuit să se confrunte din nou cu Atlético Nacional, deținătorii titlului din Copa Libertadores, în cadrul Supercupei Sudamericane.

"Am mers să vedem locul exact [al accidentului]", spune el. "Nu-mi vine să cred că era atât de aproape [de aeroport]."

Chapecoense a pierdut cu 3-6 la general, dar, mai târziu în acel an, a câștigat campionatul statal și a terminat pe locul opt în liga națională, dând dovadă de o reziliență remarcabilă.

În anul următor, în cadrul celui de-al doilea val de jucători noi, a fost transferat fundașul Bruno Pacheco. Pacheco, care a jucat aproape 150 de meciuri pentru club în două perioade, spune: "A intra pe terenul de la Arena a fost o experiență emoționantă. Îi reprezentam pe cei care nu mai sunt printre noi, precum și pe suporteri. Mă bucur să fac parte dintr-un capitol atât de important din istoria clubului."

După retrogradarea din Serie A în 2019, Chapecoense a câștigat titlul din Serie B, obținând promovarea înapoi în prima ligă. Dar asta a durat doar un sezon, iar echipa a petrecut următoarele patru sezoane în liga a doua. Anul acesta a evoluat în Serie A, dar va retrograda din nou.

După accident, singura apariție a lui Neto pentru Chapecoense a avut loc ca rezervă într-un meci amical caritabil din decembrie 2017, când s-au strâns fonduri pentru a sprijini rudele victimelor.

A rămas la club ca jucător încă doi ani, până când a fost nevoit să se retragă din cauza durerilor provocate de leziunile suferite în urma accidentului.

A devenit evanghelist și vorbește în numele rudelor foștilor săi coechipieri care caută încă dreptate, în timp ce unele familii solicită despăgubiri și speră la condamnări penale.

Fundașul stânga Ruschel, care a suferit leziuni grave și a fost supus unei operații la coloana vertebrală, a fost singurul jucător care și-a continuat în mod semnificativ cariera profesională, revenind pe teren la nouă luni după accident și rămânând la Chapecoense până în 2021. S-a retras abia în luna noiembrie a acestui an, ajutându-și echipa, Juventude, să promoveze în Serie A în ultimul său meci, în mod ironic, schimbând locul cu Chapecoense.

Neto i-a înmânat o placă comemorativă la pauza meciului disputat de Chapecoense împotriva echipei Palmeiras, la Arena Conda, pe 24 noiembrie, când cei doi au ridicat în aer un tricou cu numele lui Follmann.

Ruschel a făcut referire la accidentul aviatic într-un videoclip prin care și-a anunțat retragerea, numindu-l "o zi care mi-a schimbat viața pentru totdeauna".

"Am pierdut prieteni, tovarăși și oameni cu care împărtășeam vise și proiecte", a spus el.

"Iar Dumnezeu mi-a dat o a doua șansă. Nu știam dacă voi mai putea juca fotbal vreodată, dar am crezut că, dacă mă aflam aici, viața mea mai avea încă un scop. Iar astăzi, am privilegiul de a putea alege momentul în care să-mi iau rămas bun."

Nunta lui Follmann - cea pentru care se pregătea înainte de accident - a avut loc, iar el a devenit tată. Deși a primit o ofertă de a se alătura echipei braziliene de volei în scaun cu rotile la Jocurile Paralimpice, el s-a orientat către o carieră de cântăreț, speaker motivațional și autor, dar cu o nouă perspectivă.

"Observ tot ce se întâmplă în jurul meu. Observ viața", spune el.

"Am dificultăți în a-mi face planuri de viitor, pentru că viața mi-a arătat că nu am decât ziua de azi pe care să o trăiesc. Nu las nimic pentru mâine. Spun totul astăzi. Iert astăzi, îmbrățișez astăzi."

Tozzo, directorul care a rămas acasă, continuă să locuiască în Chapeco, unde conduce diverse afaceri.

"Nu am mai vorbit despre accident de mult timp", spune el. "Ne amintim mereu, și de fiecare dată când vorbim, ne curg lacrimile, dar acestea sunt lucruri din viață cu care trebuie să ne confruntăm."