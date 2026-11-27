Insolvența clubului CFR Cluj continuă să genereze procese și contestații privind recuperarea datoriilor. Joi, 26 noiembrie, Tribunalul Specializat Cluj are pe rol 43 de contestații formulate împotriva tabelului preliminar al creditorilor. În dosar sunt disputate creanțe care se ridică, în total, la aproximativ 36 de milioane de euro.

Una dintre principalele probleme vizează modul în care sunt încadrate sumele datorate foștilor fotbaliști, antrenori și altor angajați ai clubului. În prezent, aceștia figurează în categoria creditorilor chirografari, considerată cea mai vulnerabilă în procedura de insolvență.

Avocatul Sabin Gherdan reprezintă 19 persoane, printre care se află foști jucători, antrenori și analiști video. Creanțele acestora însumează aproximativ 1,8 milioane de euro. Apărătorul încearcă să obțină recunoașterea datoriilor drept creanțe salariale și a sesizat Curtea de Justiție a Uniunii Europene.

Printre fotbaliștii care solicită recuperarea banilor se numără Alessandro Micai, căruia clubul i-ar datora aproximativ 660.756 de euro, și Karlo Muhar, cu o creanță de circa 320.465 de euro. Pe listă se mai află Stipe Juric, cu peste 241.000 de euro, Ilija Mašić, cu aproximativ 115.687 de euro, precum și Ricardo Cadu, Adrian Păun și alți foști jucători ai formației din Gruia.

Sabin Gherdan susține că activitatea sportivilor trebuie analizată ca raport de muncă, având în vedere relația de subordonare dintre aceștia și club.

„Ne luptăm pentru ca drepturile sportivilor să fie onorate și respectate, în conformitate cu prevederile legale și cu jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene, care susține că aceste contracte de activitate sportivă sunt raporturi de muncă, atâta vreme cât există o subordonare și în sport evident că există”, a declarat avocatul pentru GSP.ro.

Demersul urmărește schimbarea încadrării creanțelor, astfel încât foștii angajați să poată beneficia de protecția prevăzută pentru drepturile salariale. Potrivit avocatului, această diferență poate influența semnificativ sumele pe care creditorii le-ar putea recupera.

„Dacă aceste creanțe ale sportivilor rămân în tabel la nivelul creditorilor chirografari, putem să ne gândim doar ce s-a întâmplat în urmă cu zece ani la CFR, când sumele au fost tăiate cu 84%! În schimb, dacă restanțele vor fi recunoscute de tip salarial, beneficiază de niște sume din fonduri de garantare. Toată lumea va primi un procent mult mai mare din restanțe”, a mai afirmat Sabin Gherdan.

Disputa nu îi vizează doar pe cei 19 foști angajați reprezentați de avocatul Sabin Gherdan. În categoria creditorilor chirografari figurează și alte nume cunoscute din istoria recentă a clubului CFR Cluj.

Printre persoanele înscrise în tabelul creditorilor se află Răzvan Zamfir, cu 255.495 de euro, Dan Petrescu, cu 144.950 de euro, și Marius Bilașco, cu 62.700 de euro.

Lista continuă cu Daniel Pancu, care are de recuperat 48.000 de euro, Ciprian Deac – 29.062 de euro, Iuliu Mureșan – 17.565 de euro, Ovidiu Hoban – 16.145 de euro, Bogdan Mara – 15.000 de euro și Andrea Mandorlini – 10.853 de euro.

În procedura de insolvență sunt înscriși 141 de creditori chirografari. Dintre aceștia, 67 sunt foști fotbaliști sau persoane care au lucrat în structurile tehnice și administrative ale clubului.

Potrivit informațiilor prezentate de GSP.ro, administratorul judiciar a acceptat creanțe în valoare totală de aproximativ 36 de milioane de euro. Din această sumă, circa 4,5 milioane de euro reprezintă creanțe sub condiție suspensivă, care fac obiectul unor litigii.

Încadrarea datoriilor către foștii angajați rămâne, astfel, una dintre mizele importante ale procedurii, iar demersul ajuns la Curtea de Justiție a Uniunii Europene ar putea avea consecințe asupra modului în care sunt tratate aceste creanțe.