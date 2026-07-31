Avionul care ar putea scăpa Europa de incendii. De ce nu poate fi folosit

În timp ce mai multe regiuni ale Europei se confruntă cu incendii de vegetație, aeronavele construite în afara continentului ar putea reprezenta, cel puțin teoretic, o soluție pentru suplimentarea flotelor existente. Printre aparatele dezvoltate în Asia se numără AVIC AG600M, un avion produs în China, care nu poate însă participa la operațiunile desfășurate pe teritoriul Uniunii Europene, relatează avionslegendaires.net.

AVIC AG600M, hidroavionul chinez conceput pentru stingerea incendiilor de vegetație, nu poate fi folosit în prezent de state precum Franța, Spania sau Italia. Deși aeronava poate transporta până la 14.000 de litri de apă, lipsa certificării europene, obstacolele diplomatice și caracteristicile tehnice îi blochează accesul în spațiul aerian al Uniunii Europene.

Situația este determinată de mai multe obstacole, de la relațiile diplomatice și reticența față de utilizarea aeronavelor chinezești până la cerințele administrative și tehnice impuse în Europa.

AVIC AG600M este versiunea destinată combaterii incendiilor a hidroavionului AG600, un aparat cu patru motoare turbopropulsoare. Modelul de bază a efectuat primul zbor la sfârșitul lunii decembrie 2017, iar producția de serie a început în urmă cu doi ani.

În prezent, cel puțin trei aeronave sunt folosite pentru stingerea incendiilor, una dintre acestea fiind un exemplar de pre-serie.

La fel ca fostul Canadair CL-215 sau actualul Bombardier CL-415, avionul conceput special pentru incendii poate prelua apă în timp ce se deplasează la suprafața unui lac sau a mării. Capacitatea maximă de transport este de 14.000 de litri de apă. În cazul utilizării lichidului ignifug, cantitatea este redusă la 12.000 de litri.

Primele intervenții ale aeronavelor AG600M au avut loc în vara anului 2025, în timpul incendiilor din estul Chinei. Misiunile au fost desfășurate la câteva luni după ce autoritatea chineză pentru aviație civilă, CAAC, a acordat certificarea necesară pentru zbor. Numărul exact al operațiunilor realizate până acum nu este cunoscut.

În ciuda capacității sale, aeronava nu poate fi închiriată în prezent de țări precum Spania, Franța sau Italia pentru a interveni în timpul incendiilor de vegetație.

Un prim obstacol este reprezentat de reticența față de operarea avioanelor fabricate în China în spațiul aerian european. Dincolo de această componentă diplomatică, există însă și o problemă administrativă decisivă.

AVIC AG600M nu a fost certificat de autoritățile aviației civile din Uniunea Europeană. În lipsa acestei autorizări, avionul nu poate opera în mod legal pe teritoriul statelor membre.

Semne de întrebare există și în privința motoarelor alese pentru hidroavion. AG600M este echipat cu turbopropulsoare WJ-6, dezvoltate pornind de la vechile motoare sovietice Ivchenko AI-22, realizate în anii 1950.

Astfel de motoare au fost utilizate, printre altele, pentru aeronavele Antonov An-8 Camp și Iliușin Il-18 Coot. Originea tehnologiei și vechimea soluției tehnice pot îngreuna integrarea avionului în sistemele și standardele aviatice europene.

AVIC AG600M poate fi folosit în China pentru combaterea incendiilor, dar accesul său în Europa rămâne blocat de condițiile diplomatice, administrative și tehnologice. Aeronava are o capacitate de transport aproape dublă față de Bombardier CL-415 și ar putea suplini o parte dintre lipsurile flotelor europene.

Deocamdată, statele europene așteaptă dezvoltarea unor alternative proprii, printre care F-100 Frégate, proiect realizat de compania franceză Hynaéro.