Europa este afectată, la finalul lunii iulie și începutul lunii august 2026, de al patrulea val major de căldură al verii. Modelele meteorologice analizate de Severe Weather indică formarea unui blocaj atmosferic de tip Omega, care menține deasupra continentului o masă persistentă de aer tropical. Temperaturile au trecut deja de 40 de grade Celsius în mai multe regiuni, sute de recorduri au fost egalate sau depășite, iar episodul de caniculă ar putea continua aproape două săptămâni.

Temperaturile extreme au dus la stabilirea unor noi recorduri climatice în Spania, Franța, Elveția, Austria, Liechtenstein, Germania, Danemarca, Polonia și Cehia. În Austria, termometrele au indicat 39,0°C la St. Pölten, valoare care a egalat recordul absolut al stației meteorologice. Specialiștii Meteo Alarm au raportat și 38,8°C la Tulln, 37,9°C la Amstetten și Ranshofen, precum și 37,8°C la Langenlois. În mai multe dintre aceste localități au fost depășite precedentele recorduri locale.

Masa de aer tropical a ajuns și în Danemarca, unde temperaturile au urcat până la 34,5°C și au fost stabilite noi recorduri lunare. Anterior, țara consemnase o temperatură maximă absolută de 37°C.

Stația meteorologică Basel/Binningen din Elveția a măsurat 39,7°C. Valoarea a egalat recordul absolut al țării, stabilit în 2015, la Geneva. Alte stații elvețiene au înregistrat cele mai ridicate temperaturi de la începutul măsurătorilor.

În Germania, maxima episodului de caniculă a ajuns la 40,5°C. Zeci de recorduri au fost depășite în întreaga țară, iar meteorologii consideră că actualul val de căldură modifică statisticile climatice naționale.

Franța și Spania se numără printre statele europene cel mai puternic afectate de temperaturile extreme. În Franța au fost înregistrate aproape 200 de recorduri termice în interval de două zile. În Spania, maximele s-au apropiat de 43°C în regiunile Catalonia și Navarra. Printre recordurile lunare raportate se află temperatura de 40,4°C măsurată la Pamplona și cea de 39,7°C înregistrată la Calamocha.

Hărțile meteorologice indică deplasarea uneia dintre cele mai intense mase de aer cald din ultimii ani spre Grecia. În anumite regiuni, temperaturile ar putea depăși 44 de grade Celsius. În același timp, datele privind presiunea atmosferică arată formarea unui sistem anticiclonic care va menține aerul fierbinte deasupra teritoriului elen.

Joi, 6 august, ar putea fi cea mai dificilă zi a acestui episod. La aproximativ 1.500 de metri altitudine sunt estimate temperaturi de 27-29 de grade Celsius în aproape întreaga țară, în timp ce la sol valorile ar putea ajunge la 42-44 de grade Celsius.

Cele mai mari temperaturi sunt posibile în zonele de câmpie din Tesalia, Ftiotida, Beoția și Peloponez.

Valurile prelungite de căldură și lipsa precipitațiilor au provocat o secetă hidrologică severă pe Dunăre. Debitul fluviului a coborât joi, 30 iulie, la numai 1.650 de metri cubi pe secundă și este estimat să scadă în continuare.

România, aflată în aceste zile sub mai multe avertizări de caniculă, trece prin una dintre cele mai dificile perioade hidrologice din ultimele decenii. Situația este accentuată de faptul că nici în bazinul superior al Dunării nu sunt prognozate precipitații în perioada imediat următoare.

Al patrulea val de căldură al verii este alimentat, potrivit specialiștilor Severe Weather, de un blocaj atmosferic de tip Omega. Acesta favorizează deplasarea unei mase de aer foarte cald din nordul Africii spre vestul, centrul și sudul Europei.

În aceste condiții se formează un „dom de căldură” persistent, care împiedică dispersarea aerului fierbinte și menține temperaturile ridicate pentru o perioadă îndelungată.

Fenomenul apare atunci când o zonă puternică de înaltă presiune rămâne aproape nemișcată deasupra unei regiuni timp de mai multe zile sau chiar săptămâni. Sistemul atmosferic funcționează asemenea unui capac, care reține aerul cald în straturile atmosferei.

Pe măsură ce aerul coboară spre suprafața solului, acesta se comprimă și se încălzește suplimentar. Procesul provoacă temperaturi foarte ridicate și favorizează apariția unor valuri severe de caniculă. Astfel de fenomene au fost asociate cu episoadele de căldură record înregistrate în Europa, Statele Unite ale Americii și Canada.

Analiza Severe Weather arată că valorile termice nu vor coborî semnificativ nici pe timpul nopții. În numeroase regiuni sunt estimate minime cuprinse între mijlocul și partea superioară a intervalului 20-29°C.

Absența răcoririi nocturne poate crește stresul termic resimțit de organism. Printre persoanele expuse unui risc mai mare se află vârstnicii, copiii și cei care suferă de afecțiuni cronice.

Lucrătorii care își desfășoară activitatea în aer liber se numără, de asemenea, printre categoriile cele mai vulnerabile în timpul perioadelor cu temperaturi extreme.

Aerul foarte uscat și nivelul redus al umidității creează condiții favorabile pentru izbucnirea și extinderea incendiilor de vegetație. Riscul este deja foarte ridicat în sudul Franței și în Spania. Pe măsură ce masa de aer fierbinte înaintează, pericolul ar urma să crească și în Europa Centrală, Italia și Peninsula Balcanică.

Sistemul de înaltă presiune ar putea rămâne deasupra Europei timp de aproximativ două săptămâni, potrivit prognozei Severe Weather. În aceste condiții, continentul ar putea traversa unul dintre cele mai severe episoade de caniculă ale verii 2026.

În numeroase regiuni sunt așteptate temperaturi de peste 40°C. La aproximativ 1.500 de metri altitudine, valorile ar putea ajunge la 24-28°C, nivel asociat celor mai intense valuri de căldură. În România este valabilă până pe 4 august o informare meteorologică pentru val de căldură, caniculă, disconfort termic și nopți tropicale.

Meteorologii au avertizat că temperaturile vor crește treptat, iar în vestul țării se pot atinge valori de până la 40 de grade Celsius. Au fost emise și avertizări cod galben și cod portocaliu de caniculă.

Valul de căldură este prognozat să continue și în intervalul 4-9 august, când vremea va deveni caniculară în zone extinse ale țării.