Luna august va aduce temperaturi peste valorile climatologice normale în cea mai mare parte a României, iar începutul lunii va fi marcat de un deficit de precipitații, potrivit prognozei meteorologice emise de Administrația Națională de Meteorologie (ANM) pentru următoarele patru săptămâni.

Estimarea acoperă intervalul 3–31 august 2026 și indică o vreme mai caldă decât în mod obișnuit în aproape toate regiunile țării, cu cele mai mari abateri în vest și nord-vest. În prima săptămână, ploile vor fi sub nivelul normal la nivel național, în special în regiunile intracarpatice.

În intervalul 3–10 august, valorile termice vor fi peste cele specifice perioadei pe întreg teritoriul României. Potrivit ANM, cele mai mari abateri pozitive sunt estimate în regiunile vestice și nord-vestice.

În același timp, regimul pluviometric va fi deficitar în toată țara, cu un deficit mai accentuat în zonele intracarpatice, ceea ce indică un început de lună mai secetos decât în mod obișnuit.

În săptămâna 10–17 august, temperaturile vor continua să fie peste media perioadei în majoritatea regiunilor. Excepție face extremitatea de sud-est a țării, unde valorile termice vor fi apropiate de normalul climatologic.

În această perioadă, cantitățile de precipitații sunt estimate să fie apropiate de valorile normale pentru sezon în cea mai mare parte a României.

Pentru intervalul 17–24 august, meteorologii estimează că temperatura medie a aerului va rămâne peste valorile normale în cea mai mare parte a țării, cu un plus termic mai pronunțat în regiunile vestice.

În ceea ce privește precipitațiile, acestea vor fi apropiate de normal în toate regiunile.

În ultima săptămână a lunii, 24–31 august, temperaturile medii vor fi ușor peste cele normale în regiunile intracarpatice, în timp ce în restul țării se vor situa în jurul valorilor specifice perioadei.

Cantitățile de precipitații vor rămâne apropiate de mediile climatologice la nivel național.

Estimarea meteorologică arată că august 2026 va fi, în ansamblu, mai cald decât normalul climatologic în cea mai mare parte a României, în special în vestul țării.

După un început de lună cu precipitații sub media obișnuită, regimul pluviometric este așteptat să revină treptat la valori apropiate de cele normale în a doua parte a lunii.