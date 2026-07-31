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Cine este cel mai apreciat membru al familiei regale britanice. Rezultatele noului sondaj britanic

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Cine este cel mai apreciat membru al familiei regale britanice. Rezultatele noului sondaj britaniccasa regală britanica / sursa foto: arhiva EVZ
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Din cuprinsul articolului

Prințul William conduce clasamentul popularității în rândul britanicilor, conform celui mai recent sondaj YouGov publicat pe 30 iulie, în timp ce Prințesa Catherine se află foarte aproape de el, potrivit publicației Daily Express.

Sondajul, realizat în perioada 21–22 iulie și publicat pe 30 iulie, arată că moștenitorul tronului britanic rămâne cea mai apreciată figură a familiei regale.

Rezultatele oferă o imagine actualizată asupra modului în care britanicii îi percep pe membrii Casei Regale și confirmă poziția dominantă a Prințului William înaintea unei eventuale succesiuni la tron.

William și Catherine domină clasamentul popularității

Potrivit YouGov, 76% dintre respondenți au declarat că au o părere favorabilă despre Prințul William. În același timp, 16% au spus că îl privesc nefavorabil, iar 8% au răspuns că nu au o opinie.

Prințul de Wales, în vârstă de 44 de ani, este primul în ordinea succesiunii la tronul Regatului Unit, fiind urmat de cei trei copii ai săi: Prințul George, Prințesa Charlotte și Prințul Louis.

La o diferență foarte mică se află soția sa, Prințesa Catherine, care înregistrează un nivel de popularitate de 74%. Totodată, doar 13% dintre britanici au o opinie nefavorabilă despre ea, un procent mai redus decât în cazul soțului său.

Prințul Andrew rămâne cel mai nepopular membru al familiei regale

La polul opus se află Prințul Andrew, care continuă să fie cel mai puțin apreciat membru al familiei regale britanice.

Conform sondajului, 92% dintre britanici au o opinie nefavorabilă despre ducele de York. Andrew și-a pierdut îndatoririle și titlurile regale onorifice după scandalul legat de asocierea sa cu infractorul sexual condamnat Jeffrey Epstein.

Eliberarea lui Andrew

Eliberarea lui Andrew / sursa foto: captură video

Rezultatele confirmă că imaginea publică a Prințului Andrew rămâne grav afectată, în timp ce popularitatea Prințului William și a Prințesei Catherine continuă să fie una dintre cele mai ridicate din cadrul monarhiei britanice.

Ce relevă sondajul

YouGov realizează acest sondaj o dată la trei luni pentru a urmări evoluția percepției publice asupra membrilor familiei regale.

Datele publicate la finalul lunii iulie indică faptul că William și Catherine își mențin un nivel ridicat de încredere în rândul britanicilor, într-o perioadă în care atenția asupra monarhiei rămâne constantă.

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