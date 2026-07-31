Fitch Ratings urmează să anunțe vineri, 31 iulie, decizia privind ratingul suveran al României, într-un moment considerat esențial pentru stabilitatea financiară a țării. Evaluarea este urmărită atent de investitori și de autorități, pentru c[ România se află în prezent la limita inferioară a categoriei recomandate pentru investiții, cu perspectivă negativă.

O eventuală retrogradare în categoria „junk” ar putea avea efecte asupra costurilor de finanțare ale statului, ale companiilor și ale populației, influențând dobânzile și apetitul investitorilor pentru activele românești. De aceea, decizia Fitch este considerată una dintre cele mai importante evaluări economice ale anului.

În prezent, Fitch acordă României calificativul BBB-, ultimul nivel din categoria „investment grade”, însoțit de perspectivă negativă. Toate cele trei mari agenții internaționale de rating – Fitch, Moody's și S&P Global Ratings – au plasat România pe perspectivă negativă, ceea ce înseamnă că există riscul unei retrogradări dacă evoluția finanțelor publice nu convinge investitorii.

În ultimele săptămâni, reprezentanții Ministerului Finanțelor au avut consultări tehnice cu experții Fitch, prezentând evoluția economiei, măsurile de consolidare fiscală, execuția bugetară și strategia privind reducerea deficitului.

Potrivit ministerului, menținerea ratingului este importantă pentru stabilitatea financiară și pentru costurile la care România se poate împrumuta pe piețele internaționale.

În limbajul agențiilor de rating, categoria „junk” desemnează statele considerate mai riscante pentru investitori. O astfel de retrogradare nu înseamnă incapacitate de plată, însă transmite că riscul asociat împrumuturilor este mai ridicat.

În practică, consecințele pot include:

creșterea costurilor la care statul se împrumută;

dobânzi mai mari pentru bănci și companii;

reducerea interesului unor fonduri internaționale pentru obligațiunile românești;

presiuni suplimentare asupra cursului de schimb și asupra finanțelor publice.

Ministerul Finanțelor a transmis că măsurile de consolidare fiscală adoptate începând cu 2025 au început să se reflecte în veniturile bugetare și în controlul cheltuielilor.

Oficialii au subliniat, de asemenea, rolul investițiilor finanțate din fonduri europene și al implementării reformelor asumate prin Planul Național de Redresare și Reziliență.

Potrivit ministrului interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, dialogul cu agențiile de rating trebuie susținut prin „date credibile, reforme implementate și o traiectorie fiscal-bugetară predictibilă”, deoarece ratingul influențează încrederea investitorilor și capacitatea statului de a finanța investițiile și serviciile publice.

Fitch Ratings urmează să publice decizia privind ratingul suveran al României în cursul zilei de 31 iulie.

Rezultatul va fi urmărit de investitori, piețele financiare și autoritățile române, întrucât poate influența percepția asupra economiei și condițiile de finanțare în perioada următoare.