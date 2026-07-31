Explozie la o mină din Pakistan, cu 34 de victime

Cel puțin 34 de persoane și-au pierdut viața în urma unei explozii produse într-o mină de cărbune din provincia Balochistan din Pakistan, una dintre cele mai periculoase regiuni miniere ale țării, potrivit AFP.

Tragedia a avut loc joi, în apropierea orașului Quetta, iar autoritățile continuă intervenția, existând temeri că și alți muncitori ar putea fi blocați în subteran.

Potrivit Departamentului pentru Managementul Dezastrelor din provincia Balochistan, echipele de salvare au recuperat până în prezent 34 de trupuri neînsuflețite. Misiunea de căutare este în desfășurare, însă oficialii nu au putut preciza câți oameni se aflau în mină în momentul producerii exploziei, ceea ce face dificilă estimarea numărului total al victimelor.

Primele informații indică faptul că deflagrația a fost provocată de acumularea de gaz metan, un risc frecvent în exploatările miniere de cărbune. Exploziile generate de acest gaz sunt considerate printre cele mai grave accidente din industrie, deoarece pot provoca prăbușiri ale galeriilor și incendii, îngreunând semnificativ operațiunile de salvare.

Martorii au relatat că, imediat după explozie, mai mulți mineri au coborât în galerie pentru a încerca să-și salveze colegii rămași captivi. O parte dintre aceștia nu au mai reușit însă să iasă la suprafață și s-au numărat printre victimele tragediei.

Intervenția salvatorilor este îngreunată de condițiile din subteran, iar autoritățile încearcă să stabilească dacă există supraviețuitori în galeriile afectate. În astfel de situații, concentrațiile ridicate de gaze și riscul unor noi surpări reprezintă pericole majore pentru echipele de intervenție.

Provincia Balochistan deține unele dintre cele mai importante resurse minerale ale Pakistanului, inclusiv zăcăminte semnificative de cărbune. Cu toate acestea, regiunea rămâne cea mai săracă din țară, iar sectorul minier este afectat de lipsa investițiilor și de condițiile precare de muncă.

Accidentele din mine sunt frecvente în Pakistan, în special în Balochistan, unde standardele de siguranță sunt adesea criticate de organizațiile care apără drepturile lucrătorilor.

Acestea cer de ani de zile modernizarea exploatărilor, controale mai stricte și măsuri eficiente pentru prevenirea acumulării gazelor și a altor riscuri care pun în pericol viața minerilor.

Ancheta privind circumstanțele exploziei este în desfășurare, iar autoritățile urmează să stabilească dacă au fost respectate normele de securitate în exploatarea minieră. Tragedia readuce în atenție problemele cronice ale industriei extractive din Pakistan și vulnerabilitatea muncitorilor care își desfășoară activitatea în condiții extrem de dificile.