Iranul urmează să primească în următoarele săptămâni primul transport dintr-un lot de până la 400 de sisteme portabile chinezești de apărare antiaeriană, potrivit unei investigații Reuters, care citează trei surse familiarizate cu acordul.

Achiziția vine în contextul în care Teheranul încearcă să își refacă capacitățile de apărare după luni de confruntări cu Statele Unite și Israel.

Contractul, estimat la 60–70 de milioane de dolari, reprezintă unul dintre cele mai importante demersuri cunoscute ale Iranului pentru consolidarea apărării antiaeriene cu rază scurtă de acțiune.

Informația este relevantă deoarece reflectă atât eforturile Iranului de a-și reface infrastructura militară, cât și aprofundarea relațiilor de apărare cu China.

Potrivit surselor, acordul prevede achiziția a între 300 și 400 de sisteme portabile de apărare antiaeriană (MANPADS), inclusiv rachete chinezești de tip QW-12 și FN-16.

Contractul ar fi fost semnat prin intermediul companiei Zhongqing Baoshang International Investment, cu sediul în Hong Kong, care ar fi acționat ca intermediar între partea iraniană și furnizorul chinez.

Sursele au precizat însă că detalii precum calendarul livrărilor, cantitățile finale și alte aspecte privind implementarea acordului ar putea suferi modificări.

Ministerul chinez de Externe a respins informațiile publicate de Reuters.

„Relatările respective sunt complet lipsite de temei. China a avut în mod constant un rol în promovarea păcii și încheierea conflictului”, a transmis instituția.

La rândul său, Ministerul de Externe al Iranului nu a răspuns imediat solicitărilor de comentarii. Nici compania-mamă a Zhongqing Baoshang International Investment nu a oferit un răspuns până la momentul publicării informațiilor.

Potrivit Reuters, Iranul încearcă să își reînarmeze forțele după luni de atacuri asupra instalațiilor asociate programelor sale de rachete, drone și apărare antiaeriană. În timpul conflictului, Statele Unite și Israel au lovit mai multe obiective militare, iar Teheranul a răspuns cu salve de rachete balistice și drone.

Confruntările au evidențiat dificultățile Iranului în protejarea bazelor militare și a infrastructurii strategice împotriva avioanelor moderne și a armamentului ghidat de precizie.

Președintele american Donald Trump a declarat recent că bombardamentele suspendate temporar ar putea fi reluate dacă negocierile nu vor conduce la încetarea conflictului, care durează de aproximativ cinci luni și se află teoretic sub un armistițiu din luna aprilie.

Potrivit surselor citate de Reuters, livrările inițiale ar urma să plece pe cale aeriană din orașul Urumqi, din vestul Chinei, urmând apoi un tranzit prin Pakistan înainte de a ajunge în Iran. Nu este clar dacă ultima parte a transportului se va realiza pe cale rutieră sau aeriană.

Armata pakistaneză a respins însă informațiile privind implicarea sa în transportul armamentului.

„Speculațiile potrivit cărora Pakistanul ar fi implicat în furnizarea de arme de apărare antiaeriană către Iran din China sunt complet inventate și false”, a transmis serviciul de presă al armatei pakistaneze.

În paralel, două surse din serviciile occidentale de informații și un oficial iranian au declarat pentru Reuters că Teheranul a analizat și utilizarea unor rute terestre pentru transportul discret al echipamentelor militare și al componentelor cu dublă utilizare.

Experții militari citați de Reuters explică faptul că sistemele portabile de apărare antiaeriană sunt dificil de neutralizat deoarece pot fi operate de echipe reduse, mutate rapid și dispersate în jurul obiectivelor militare sau infrastructurii energetice.

Modelele QW-12 și FN-16 sunt rachete ghidate în infraroșu, lansate de pe umăr, proiectate pentru interceptarea aeronavelor care zboară la joasă altitudine, a elicopterelor și a dronelor. Deși QW-12 este considerat inferior variantelor mai noi, precum QW-18 și QW-19, specialiștii apreciază că sistemul poate oferi un nivel eficient de protecție împotriva dronelor și a altor ținte aeriene apropiate.

Reuters notează că Iranul continuă să combine producția internă de armament cu achizițiile externe, în pofida sancțiunilor și restricțiilor privind importurile din domeniul apărării. Agenția a relatat anterior și despre negocieri separate privind posibila achiziție de rachete de croazieră antinavă din China, fără a putea confirma dacă acel acord a fost finalizat.