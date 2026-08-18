Pe fondul succesului implementării AI, autoritățile din Taiwan intenționează să acorde anul viitor câte 10.000 de dolari taiwanezi fiecărei persoane eligibile, echivalentul a aproximativ 314 dolari, potrivit AFP.

Măsura face parte dintr-un plan anunțat de președintele Lai Ching-te și este justificată de performanțele economice obținute pe fondul dezvoltării accelerate a industriei inteligenței artificiale (AI).

Propunerea a fost prezentată luni, după o reuniune dedicată proiectului de buget general pentru anul 2027. Președintele a anunțat că guvernul va include în buget o majorare a cheltuielilor de 235.700 de milioane de dolari taiwanezi, din care va fi finanțată distribuirea sumei de 10.000 de dolari taiwanezi pentru fiecare beneficiar.

Lai Ching-te a descris programul drept o modalitate prin care beneficiile generate de expansiunea sectorului AI să ajungă la întreaga populație. Potrivit președintelui, familiile vor putea decide liber cum folosesc banii, fie pentru cheltuieli curente, educația copiilor și îngrijirea persoanelor vârstnice, fie pentru consum și susținerea afacerilor locale.

Taiwanul se află în centrul lanțului global de producție pentru tehnologii avansate. Insula găzduiește TSMC, cel mai important producător mondial de semiconductori avansați, dar și Foxconn, companie majoră în asamblarea serverelor destinate aplicațiilor de inteligență artificială.

Cererea uriașă pentru cipuri și echipamente necesare dezvoltării AI a contribuit la creșterea exporturilor taiwaneze de produse tehnologice. În prima jumătate a anului, exporturile de componente tehnologice au avansat cu peste 47%.

Autoritățile estimează că economia Taiwanului ar putea înregistra în 2026 o creștere de 11,05%, ceea ce ar reprezenta cea mai puternică evoluție din ultimii 39 de ani. Președintele susține, totodată, că bugetul pentru 2027 va fi construit astfel încât să nu genereze o majorare a datoriei nete.

Planul nu este însă încă definitiv. Detaliile privind criteriile de acordare urmează să fie prezentate joi, iar măsura trebuie aprobată de Parlament, unde partidele de opoziție dețin majoritatea.

Un program similar, prin care au fost acordați 10.000 de dolari taiwanezi, a fost implementat și anul trecut, atunci cu obiectivul de a compensa efectele tarifelor americane și ale inflației. Beneficiarii au inclus cetățenii taiwanezi, rezidenții străini permanenți și soții străini ai cetățenilor taiwanezi.

Noua inițiativă a provocat deja reacții politice. Kuomintang și Partidul Popular din Taiwan au criticat decizia, susținând că anunțul este făcut cu puțin timp înaintea alegerilor locale programate pentru 28 noiembrie.