Liderii celor mai influente companii de tehnologie la nivel mondial au participat marți la un prânz de lucru la Casa Albă, dedicat sectorului inteligenței artificiale. Evenimentul a fost găzduit de președintele american Donald Trump alături de președintele Camerei Reprezentanților, Mike Johnson, într-o perioadă în care discuțiile referitoare la siguranța și cadrul legislativ al AI devin tot mai intense, conform CNBC.

La întâlnire au fost prezenți conducători de top din industrie, printre care Jensen Huang de la Nvidia, Elon Musk de la Tesla și SpaceX, Mark Zuckerberg de la Meta, Sundar Pichai de la Google, Jeff Bezos fondatorul Amazon, Satya Nadella de la Microsoft, Dario Amodei de la Anthropic și Greg Brockman președintele OpenAI. Conform schemei de așezare la masă făcute publice de Donald Trump pe rețeaua Truth Social, șeful statului american a stat alături de Jensen Huang și Elon Musk, în timp ce Mark Zuckerberg și Sundar Pichai au ocupat locurile următoare. Vicepreședintele JD Vance a fost poziționat în fața președintelui, între Jeff Bezos și Mike Johnson.

Înainte de debutul întrevederii, Alex Karp, directorul executiv al Palantir, a subliniat că exponenții industriei au datoria de a-și asuma riscurile cunoscute ale tehnologiei. Acesta a menționat că populația americană nu își dorește un regim normativ preferențial sau diferit pentru firmele din tehnologie comparativ cu restul domeniilor economice și sociale.

Reuniunea de la nivel înalt reflectă opinii divergente privind viteza de evoluție a noilor tehnologii. Anumiți reprezentanți ai laboratoarelor de cercetare în AI, precum Dario Amodei și Sam Altman, au recomandat temperarea dezvoltării celor mai avansate sisteme pentru a permite analizarea temeinică a potențialelor pericole. În replică, Donald Trump a precizat marți că echipa sa guvernamentală nu intenționează să încetinească avântul tehnologic, estimând că impactul acestei industrii ar putea depăși ca amploare revoluția industrială.

La rândul său, Mike Johnson a pledat pentru menținerea unei balanțe între stimularea inovației și protejarea populației. Oficialul a precizat că nu susține blocarea temporară a activității sau o reglementare excesivă a pieței, considerând că astfel de măsuri ar putea afecta competitivitatea Statelor Unite în raport cu China. De asemenea, el și-a exprimat speranța că standardele de siguranță aplicate de firmele de profil vor fi adoptate cu precădere pe bază de voluntariat.

Evenimentul de la Casa Albă s-a desfășurat în paralel cu un program organizat pe parcursul întregii zile de către administrația prezidențială, cu prilejul căruia a fost lansată platforma America.gov. Noul portal folosește tehnologia inteligenței artificiale pentru a simplifica accesul cetățenilor la informații și servicii furnizate de instituțiile federale.

Tot marți, compania OpenAI a programat la San Francisco conferința sa anuală DevDay. Din acest motiv, organizația a fost reprezentată la reuniunea oficială de la Washington de către președintele Greg Brockman, în timp ce directorul executiv Sam Altman a rămas în California pentru a coordona evenimentul firmei.

Schimbul de idei de la Casa Albă vine în urma unor incidente recente care au sporit atenția publică asupra comportamentului agenților virtuali și asupra riscurilor generate de sistemele autonome. În acest context, OpenAI a comunicat recent sistarea temporară a lucrului la cel mai nou model al său, derulând o evaluare internă detaliată a modului de funcționare a aplicațiilor sale.

Anterior prânzului oficial de marți, Dario Amodei a participat duminică la o cină privată alături de Donald Trump. Aceasta a reprezentat prima întrevedere bilaterală dintre cei doi, desfășurată pe fundalul negocierilor dintre autorități și sectorul privat privind viteza de expansiune și controlul sistemelor complexe de inteligență artificială.