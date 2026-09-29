Șoferii care circulă pe autostrăzile, drumurile expres și șoselele naționale din România vor putea fi opriți în trafic pentru a răspunde unor întrebări despre călătoriile lor. Acțiunea face parte dintr-o amplă anchetă de circulație organizată de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), care urmărește să colecteze date despre șoferi și transportul de mărfuri. Recenzorii vor solicita informații despre locul de plecare, destinație și motivul călătoriei.

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere, prin Centrul de Studii Tehnice Rutiere și Informatică, va desfășura în perioada următoare anchetele de circulație Origine – Destinație pentru anul 2026. Acestea se vor desfășura pe întreaga rețea de autostrăzi, drumuri expres și drumuri naționale din țară, potrivit unui calendar stabilit de autorități.

Acțiunea urmărește să ofere o imagine cât mai clară asupra modului în care se deplasează participanții la trafic și asupra volumului de transport de persoane și mărfuri. Datele colectate vor contribui la actualizarea modelelor naționale de transport și la elaborarea unor proiecte de infrastructură rutieră.

Printre obiectivele principale ale anchetei se numără identificarea fluxurilor de trafic, realizarea unor statistici privind mobilitatea la nivel național și fundamentarea studiilor de fezabilitate, precum și a analizelor tehnico-economice pentru viitoarele investiții.

Anchetele vor avea loc în puncte selectate prin metode statistice, iar șoferii vor putea fi opriți de agenții de poliție pentru a participa la sondaj. Autovehiculele selectate vor fi îndrumate către o bandă de rezervă, o parcare sau un acostament consolidat, unde recenzorii vor adresa întrebările din formularul standardizat.

Interviurile se vor desfășura în două intervale orare, respectiv între 08:00 și 12:00 și între 14:00 și 18:00. Calendarul stabilit pentru anul 2026 cuprinde următoarele date:

30 septembrie;

7 octombrie;

21 octombrie;

28 octombrie;

4 noiembrie.

Autoritățile vor organiza acțiunile în locații prestabilite, astfel încât să obțină informații relevante despre circulația rutieră, fără a perturba semnificativ traficul.

Persoanele oprite în trafic vor trebui să răspundă unor întrebări despre traseul parcurs și scopul deplasării. Recenzorii vor solicita informații despre localitatea de plecare, destinația finală și motivul pentru care șoferii se află la drum.

Formularul de anchetă va cuprinde întrebări referitoare la:

Originea și destinația călătoriei, precum București, Zalău, Suceava sau Chișinău;

Scopul deplasării, care poate fi legat de serviciu, turism, întoarcerea acasă sau activități comerciale;

Tipul transportului, inclusiv categoria mărfurilor transportate sau numărul de pasageri din vehiculele destinate transportului de persoane.

Informațiile obținute vor permite autorităților să analizeze traseele frecvent utilizate, cererea pentru transportul de marfă și principalele motive ale deplasărilor.

Reprezentanții CNAIR dau asigurări că informațiile solicitate în timpul anchetelor nu vor permite identificarea șoferilor sau a autovehiculelor participante.

„Toate informațiile solicitate sunt strict anonime. Nu vor fi înregistrate date referitoare la numărul de înmatriculare al vehiculului, identitatea conducătorului auto sau alte elemente de identificare personală. Procesul respectă integral Regulamentul General privind Protecția Datelor (GDPR”, a precizat CNAIR

Prin această acțiune, compania urmărește să obțină date care să ajute la planificarea investițiilor în infrastructura rutieră și la îmbunătățirea rețelei de transport din România.

CNAIR le solicită conducătorilor auto să colaboreze cu echipele de recenzori și să răspundă întrebărilor, astfel încât opririle să dureze cât mai puțin, iar circulația să se desfășoare în condiții normale.