Românii care vor să cumpere o locuință la un preț mai mic pot găsi oferte la licitațiile organizate de ANAF, unde apartamentele executate silit pot ajunge să fie scoase la vânzare cu reduceri de până la 50% față de valoarea de evaluare. Procedura presupune însă respectarea unor condiții, iar viitorii proprietari trebuie să verifice atent situația juridică și starea imobilului.

Apartamentele executate silit de ANAF pot fi achiziționate prin participarea la licitații publice, organizate după reguli stabilite de legislația fiscală. Prețul de pornire este stabilit în funcție de valoarea de evaluare a imobilului, însă acesta poate scădea dacă proprietatea nu găsește cumpărător.

La primul termen al licitației, prețul de pornire este cel stabilit prin evaluare. Dacă imobilul nu este adjudecat, la al doilea termen valoarea poate fi redusă cu 25%, iar la al treilea termen reducerea poate ajunge la 50%, în condițiile prevăzute de lege.

Astfel, un apartament evaluat la 400.000 de lei poate ajunge să fie scos la licitație cu un preț de pornire de 200.000 de lei. Această sumă nu reprezintă însă prețul final, deoarece valoarea poate crește dacă mai mulți participanți licitează pentru aceeași proprietate.

Persoanele interesate trebuie să achite o garanție de participare reprezentând 10% din prețul de pornire. De exemplu, pentru un apartament scos la vânzare cu 300.000 de lei, garanția este de 30.000 de lei. Dacă participantul nu câștigă licitația, suma îi este restituită, iar dacă adjudecă imobilul, aceasta se scade din prețul de achitat.

Odată depusă, oferta este fermă și irevocabilă pe durata procedurii, astfel că potențialii cumpărători trebuie să analizeze atent condițiile înainte de a participa.

Un preț redus nu garantează că un apartament executat silit este lipsit de probleme. Înainte de licitație, cumpărătorii trebuie să consulte extrasul de carte funciară, pentru a verifica situația juridică a proprietății, eventualele ipoteci, sarcini și alte drepturi înscrise asupra imobilului.

O altă etapă importantă este verificarea stării locuinței. Cei interesați pot solicita vizionarea apartamentului, însă accesul nu este întotdeauna posibil. În cazul imobilelor ocupate, vizionarea poate fi îngreunată sau chiar împiedicată, ceea ce înseamnă că un cumpărător poate ajunge să liciteze fără să cunoască în totalitate starea interioară a locuinței.

De asemenea, adjudecarea apartamentului nu înseamnă că acesta va fi predat automat liber de persoane. Dacă fostul proprietar sau alte persoane continuă să locuiască acolo, noul proprietar poate fi nevoit să parcurgă proceduri legale pentru evacuare, în funcție de drepturile pe care le au ocupanții.

Cumpărătorii trebuie să ia în calcul și eventualele deficiențe ale imobilului, precum instalații deteriorate, infiltrații, probleme la utilități sau necesitatea unor renovări. În cazul vânzărilor silite, nu există garanția obișnuită pentru vicii ascunse, astfel că eventualele reparații pot genera cheltuieli suplimentare.

Este recomandată și verificarea situației datoriilor către asociația de proprietari, pentru a cunoaște eventualele restanțe și demersurile existente pentru recuperarea acestora.

În anumite condiții, legislația permite plata eșalonată a prețului pentru imobilele vândute prin executare silită. Cumpărătorul poate achita un avans de cel puțin 50% din prețul de adjudecare, iar diferența poate fi plătită în cel mult 24 de rate lunare, cu respectarea condițiilor legale și a costurilor aferente.

Această facilitate poate fi utilă persoanelor care nu dispun de întreaga sumă necesară pentru achiziție, însă posibilitatea plății în rate trebuie verificată pentru fiecare procedură de vânzare.

Apartamentele și celelalte bunuri scoase la licitație de ANAF pot fi consultate pe platforma eLicitațiiANAF. Aici sunt publicate informații despre proprietățile disponibile, prețurile de pornire, termenele de licitație și condițiile de participare.

Înainte de înscriere, potențialii cumpărători trebuie să analizeze documentele aferente fiecărui imobil și să ia în calcul atât costul achiziției, cât și eventualele cheltuieli juridice, administrative și de renovare. O reducere semnificativă a prețului poate reprezenta o oportunitate, însă valoarea reală a investiției depinde și de situația juridică și tehnică a apartamentului.