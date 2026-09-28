Sindicatul Meridian, reacție dură la propunerea lui Siegfried Mureșan: Reunificarea ANAF cu Vama anulează reforma instituțională. Un nou scandal riscă să arunce în aer reforma instituțională după ce, în urmă cu patru ani, a fost înființată Autoritatea Vamală Română ca instituție distinctă.

Sindicatul Național Meridian a reacționat azi, cu un comunicat prin care își exprimă profunda îngrijorare față de intenția prevăzută în noul plan de guvernare asumat de premierul propus de președintele Nicușor Dan, Siegfried Mureșan. Atenționarea sindicaliștilor se referă la reunificarea Autorității Vamale Române cu Agenția Națională de Administrare Fiscală, la doar patru ani de la înființarea unei autorități vamale distincte.

“Considerăm că o asemenea decizie trebuie analizată cu maximă responsabilitate, atât din perspectiva funcționării administrației vamale, cât și prin raportare la direcția în care evoluează politica vamală europeană”.

În anul 2026, Uniunea Europeană a adoptat noul Regulament (UE) 2026/2108 privind instituirea Codului vamal al Uniunii și a Autorității Vamale a Uniunii Europene. Reforma europeană urmărește consolidarea cooperării, digitalizarea, gestionarea comună a datelor, managementul riscurilor și o coordonare mai eficientă a administrațiilor vamale din statele membre.

Conform Sindicatului Meridian, Regulamentul prevede inclusiv crearea unei Autorități Vamale a Uniunii Europene, ca structură centrală de coordonare, concomitent cu menținerea rolului autorităților vamale ale statelor membre.

“Menționăm că Autoritatea Vamală Română a fost înființată în urmă cu aproximativ patru ani. În loc să beneficieze de stabilitate instituțională, timp pentru consolidarea structurilor și dezvoltarea unei strategii coerente, instituția a fost supusă mai multor reorganizări succesive, iar una dintre acestea este în prezent în desfășurare. Personalul vamal a fost nevoit astfel, în ultimii ani, să se adapteze permanent la schimbări de structură, organigrame, competențe și proceduri administrative. Angajații din sistem au nevoie de stabilitate instituțională, de o structură funcțională, de condiții corespunzătoare de muncă, de personal suficient și de recunoașterea statutului și responsabilităților pe care le au. Considerăm că orice reorganizare trebuie să pornească de la realitatea din teren și de la necesitatea de a asigura continuitatea și eficiența controlului vamal, nu doar de la obiective administrative de reducere sau comasare a structurilor. În aceste condiții, apreciem că este prematur să fie prezentată desființarea instituției vamale drept o soluție pentru eficientizarea administrației. Având in vedere acest context solicităm un dialog real și transparent cu reprezentanții personalului vamal și ai organizațiilor sindicale înaintea adoptării oricărei decizii privind reorganizarea sistemului vamal”.

Sindicatul Național Meridian este organizație reprezentativă la nivelul Autorității Vamale Române și este afiliată la Federația Sindicatelor Democratice din România, organizație reprezentativă la nivelul Ministerului Finanțelor.