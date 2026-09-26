Practica de a da ceasul înainte sau înapoi de două ori pe an rămâne activă în aproximativ 70 de țări din întreaga lume, însă tensiunile în jurul acestui sistem sunt mai ridicate ca niciodată. Deși tot mai mulți cetățeni și politicieni consideră ajustarea orară un inconvenient învechit, blocajele administrative și dezbaterile privind orele ideale de lumină mențin status quo-ul pe ambele maluri ale Atlanticului.

În România,trecerea la ora de iarnă (ora standard) va avea loc în noaptea de 24 spre 25 octombrie 2026. În acel moment, ora 04:00 va devenir ora 03:00, oferind populației o oră în plus de somn în acel weekend prelungit.

Regula actuală funcționează în baza Directivei 2000/84/CE, care stabilește un moment unic pentru începerea și încheierea orarului de vară în toate statele membre ale Uniunii Europene. Această ajustare se produce concomitent la ora 01:00 Timp Universal (UTC). Pentru România, aflată în fusul orar al Europei de Est, momentul corespunde orei 04:00 din noaptea de sâmbătă spre duminică, înainte ca acele ceasului să fie date înapoi cu 60 de minute.

Deși intenția de a elimina schimbarea sezonieră există oficial de mai mulți ani, procesul legislativ s-a blocat la nivelul decizional al statelor membre:

2018: Comisia Europeană propune oficial renunțarea la modificarea sezonieră a ceasurilor, ca urmare a unei consultări publice la nivel continental.

Martie 2019: Parlamentul European susține propunerea și votează pentru oprirea schimbării orarului, stabilind ca termen de aplicare anul 2021.

2019–2024: Măsura nu este adoptată deoarece Consiliul UE (reprezentanții guvernelor statelor membre) nu ajunge la o poziție comună și nu votează noua directivă. În lipsa acesteia, se aplică calendarul clasic: trecerea la ora de vară în ultima duminică din martie și revenirea la ora standard în ultima duminică din octombrie.

2025: Sub președinția poloneză a Consiliului UE, subiectul revine în prim-plan. Se propune testarea, timp de doi ani, a păstrării permanente a orei de vară în întreaga Uniune, iar statele membre solicită analize suplimentare înainte de a lua o decizie.

Februarie – Aprilie 2026: Este lansată prima etapă a unui studiu amplu comandat de Comisia Europeană. Sunt consultate autoritățile naționale ale statelor membre și sunt formulate 10 scenarii de analiză.

Iunie 2026: În cadrul unei prezentări oficiale adresate Consiliului UE, se confirmă trecerea la etapa a doua (colectarea de date de la organizații de profil din diverse sectoare). Finalizarea studiului este prevăzută pentru sfârșitul anului 2026.

Cercetarea în derulare evaluează impactul diferitelor opțiuni orare asupra pieței unice, economiei de energie, rețelelor de transport și sănătății publice. Studiul ia în calcul două opțiuni principale și efectele lor secundare:

-Păstrarea permanentă a orei de vară vs. păstrarea permanentă a orei standard.

-Adoptarea unei decizii unitare la nivelul întregului bloc UE vs. alegeri individuale făcute de fiecare țară.

-Riscul apariției unor noi diferențe de oră la granițele dintre statele membre sau în raport cu partenerii comerciali din afara Uniunii.

Indiferent de concluziile care vor fi prezentate la finalul anului 2026, normele existente rămân valabile: revenirea la ora de vară în 2027 este deja fixată pentru noaptea de 27 spre 28 martie 2027, când ora 03:00 va devenir ora 04:00.

Peste ocean, procesul de renunțare la schimbarea orară parcurge un traseu la fel de incert. Americanii urmează să dea ceasurile înapoi cu o oră pe 1 noiembrie 2026, la ora locală 02:00 (care devine ora 01:00), trecând la ora standard și câștigând o oră în plus de somn. Revenirea la ora de vară este prevăzută pentru 14 martie 2027.

Odată cu trecerea la ora standard, lunile noiembrie, decembrie și ianuarie vor aduce apusuri mai devreme, pe măsură ce orele de lumină se reduc spre solstițiul de iarnă.

Tensiunea politică se concentrează în jurul proiectului Sunshine Protection Act, menit să fixeze permanent ora de vară pe întreg teritoriul SUA și să elimine modificările de primăvară și toamnă:

2022: Senatul SUA adoptă o versiune a proiectului prin vot în unanimitate, însă textul rămâne blocat ulterior în Camera Reprezentanților.

14 Iulie 2026: Camera Reprezentanților adoptă proiectul de lege printr-un vot bipartizan cu 308 voturi pentru și 117 împotrivă.

25 Septembrie 2026: Proiectul se află pe masa Comisiei pentru Comerț, Știință și Transporturi din Senat. Senatul, revenit din vacanță pe 14 septembrie și programat să rămână în sesiune până pe 5 octombrie, nu are stabilit niciun vot pe această temă, fereastra de oportunitate pentru oprirea schimbării din 1 noiembrie fiind practic închisă.

Susținere și opoziție: Donald Trump s-a declarat în mod repetat favorabil eliminării schimbării orei de două ori pe an pentru a „bloca ceasul”. În schimb, liderul majorității din Senat, John Thune, a subliniat că senatorii rămân divizați, existând tabere ferme pro și contra.

Conform cadrului legal federal Uniform Time Act, orice stat are dreptul de a renunța la ora de vară pentru a rămâne permanent la ora standard pe tot parcursul anului. Această opțiune este aplicată de:

-Arizona (cu excepția națiunii Navajo);

-Hawaii;

-Teritoriile insulare: Puerto Rico, Guam, Samoa Americană, Insulele Virgine Americane și Insulele Mariane de Nord.

În schimb, state precum Florida, Colorado, Delaware, New Jersey sau Pennsylvania au adoptat legi locale pentru a trece la ora de vară permanentă, însă nu pot aplica măsura fără o aprobare explicită printr-un act al Congresului SUA.

Ajustarea sezonieră este aplicată în prezent în aproximativ 70 de țări, fiind întâlnită în special în regiunile îndepărtate de ecuator, unde orele de zi variază considerabil între vară și iarnă. Zonele ecuatoriale nu utilizează sistemul, având o durată a zilei stabilă pe tot parcursul anului.

În ultimele decenii, o serie de națiuni au renunțat complet la ajustările sezoniere:

-Rusia, Turcia, Brazilia, Mexic și China nu mai schimbă ceasurile.

-În Australia, doar o parte din țară aplică orarul sezonier; regiunile Queensland, Australia de Vest și Teritoriul de Nord au renunțat la această practică.

Marea dezbatere privind eliminarea schimbării ceasului rămâne împărțită între două opțiuni concurente, în condițiile în care sondajele (cum este cel din 2019, unde 71% dintre americani s-au declarat împotriva schimbării bianuale) arată o nepopularitate crescândă a sistemului actual:

Tabăra orei de vară permanente: Conform publicațiilor de specialitate precum Almanahul Fermierilor, susținătorii arată că apusurile târzii oferă seri mai luminoase, încurajează recreerea, activitățile în aer liber și cumpărăturile după orele de program, aducând beneficii economice comercianților.

Tabăra orei standard permanente (de iarnă): Medicii, cercetătorii și opozanții orarului de vară continuu susțin că ora standard este mai strâns aliniată cu ritmul circadian natural al organismului. Aceștia avertizează că ora de vară menținută iarna ar duce la dimineți întunecate, crescând riscurile de siguranță pentru copii și elevi în timpul navetei de dimineață spre școală.

Deși sistemul actual este considerat tot mai deconectat de ritmul vieții moderne, absența unui consens clar între ora de vară permanentă și ora standard permanentă menține în funcțiune ajustarea de toamnă pentru majoritatea statelor din Europa și America de Nord.