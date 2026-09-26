Plan Roșu în Sibiu. 11 persoane acuză simptome de toxiinfecție alimentară

Autoritățile din județul Sibiu au activat sâmbătă seară Planul Roșu de Intervenție la o sală de evenimente din Avrig, după ce 11 persoane au acuzat simptome specifice unei posibile toxiinfecții alimentare. La fața locului au fost trimise mai multe echipaje SMURD și ambulanțe, iar persoanele sunt evaluate medical, a anunțat Inspectoratul pentru Situații de Urgență Sibiu.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Sibiu a anunțat sâmbătă seară activarea Planului Roșu de Intervenție după ce mai multe persoane aflate la o sală de evenimente din Avrig au solicitat ajutor medical.

Acestea acuză simptome specifice unei toxiinfecții alimentare, iar intervenția este în desfășurare.

„În aceste momente, 11 persoane acuză simptome, acestea fiind evaluate medical”, precizează reprezentanţii ISU Sibiu.

Pentru gestionarea situației au fost mobilizate trei echipaje SMURD, dintre care unul cu medic, șase ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță Județean și o autospecială destinată transportului de personal și victime multiple.

Echipajele medicale evaluează persoanele care au acuzat stări de rău și stabilesc măsurile necesare în funcție de starea fiecăreia.

La această oră, autoritățile nu au anunțat alte date privind starea celor 11 persoane.

Potrivit ISU Sibiu, intervenția continuă la sala de evenimente din Avrig.

Planul Roșu permite suplimentarea rapidă a resurselor medicale atunci când există un număr mare de persoane care ar putea avea nevoie de asistență.

Autoritățile urmează să transmită noi informații în funcție de evoluția situației.

Toxiinfecția alimentară poate provoca greață, vărsături, diaree, crampe și dureri abdominale, dar și febră, frisoane sau o stare generală de slăbiciune. Manifestările diferă în funcție de microorganismul sau toxina care a contaminat alimentele consumate.

Simptomele pot apărea la câteva ore după masă sau chiar după câteva zile. În unele cazuri, persoanele afectate pot acuza și dureri de cap, lipsa poftei de mâncare sau semne de deshidratare, mai ales dacă vărsăturile și diareea sunt frecvente.

Este necesară evaluarea medicală rapidă dacă apar vărsături persistente, sânge în scaun, febră mare, dureri abdominale puternice, confuzie sau semne importante de deshidratare. Copiii, vârstnicii și persoanele cu probleme de sănătate pot avea un risc mai mare de complicații.