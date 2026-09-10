Ministerul Sănătății a primit rezultatele anchetei epidemiologice, efectuate la hotelul din stațiunea Saturn, județul Constanța. În seara de 1 septembrie, 58 de adulți și copii au avut nevoie de ajutor medical.

Majoritatea turiștilor cazați în hotel și care au mâncat acolo au avut simptome specifice unei posibile toxiinfecții alimentare. Printre persoanele asistate de medici s-au aflat și 11 minori.

Șase persoane, între care doi copii minori, au fost transportate în acea seară la Spitalul de Boli Infecțioase Constanța pentru investigații suplimentare.

Au fost alertați inspectorii sanitari din cadrul Direcției de Sănătate Publică (DSP) Constanța care s-au deplasat imediat la fața locului pentru a începe ancheta epidemiologică. Ei au prelevat probe din blocul alimentar al hotelului.

Ministerul Sănătății a comunicat rezultatele anchetei

Ministerul Sănătății a fost informat de Direcția de Sănătate Publică Județeană Constanța cu privire la finalizarea anchetei epidemiologice derulate la hotelul din stațiunea Saturn.

În cadrul investigației, echipele DSPJ Constanța au efectuat controale și au recoltat probe de apă potabilă, alimente, de la personalul din blocul alimentar, precum și probe de salubritate a suprafețelor și tegumentelor.

Probele de apă potabilă au fost conforme, fără identificarea unor germeni patogeni. De asemenea, probele de materii fecale recoltate de la personalul din blocul alimentar nu au evidențiat bacterii sau germeni patogeni, iar coproculturile recoltate de la pacienți au fost negative pentru principalii agenți patogeni investigați.

Ciulamaua de pui și piureul de cartofi au cauzat infecția colectivă

În schimb, analiza celor două probe alimentare recoltate din preparatele servite – ciulama de pui și piure de cartofi – a evidențiat prezența Enterobacteriaceae, cu valori peste limitele admise.

În ceea ce privește personalul din blocul alimentar, din cele 13 exudate nazale recoltate, la o persoană a fost identificată prezența Staphylococcus aureus. Aceeași persoană a prezentat rezultate pozitive și la probele ridicate de pe mâini, unde au fost identificate Staphylococcus sp. coagulazo-pozitiv și Staphylococcus sp. hemolitic. Pe scurt: mâinile murdare ale angajatei au contaminat mâncarea servită.

Exudatele faringiene recoltate nu au evidențiat rezultate pozitive.

Totodată, probele de salubritate recoltate de pe suprafețele din blocul alimentar au fost conforme, fără identificarea de germeni patogeni.

La repetarea probelor, s-a constatat din nou contaminarea

În urma recontrolului efectuat de inspectorii DSPJ Constanța la data de 8 septembrie (n.r. după o săptămână), a fost constatată prezența Enterobacteriaceae în probele alimentare analizate.

Pentru nerespectarea regulilor de igienă individuală în timpul programului de lucru de către personalul din sectorul alimentar, a fost aplicată o sancțiune contravențională în valoare de 6.000 de lei, în baza HG nr. 857/2011, art. 42 lit. c.

Angajatul la care a fost identificat Staphylococcus aureus nazal a fost îndrumat către medicul de familie/medicul de medicina muncii pentru evaluare și stabilirea conduitei medicale.

Pentru prevenirea apariției unor noi cazuri, au fost dispuse măsuri privind triajul epidemiologic zilnic al personalului, respectarea strictă a regulilor de igienă și a echipamentului de protecție, curățenia și dezinfecția spațiilor și ustensilelor, precum și verificarea lanțului frigorific, a temperaturilor și a condițiilor de depozitare și păstrare a alimentelor.