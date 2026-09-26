Vicepremierul interimar Oana Gheorghiu a explicat, sâmbătă, de ce a acceptat propunerea de a prelua Ministerul Sănătății în Cabinetul condus de premierul desemnat Siegfried Mureșan. Ea spune că cele mai importante lecții despre sistemul medical românesc le-a învățat „pe holurile spitalelor” și susține că sănătatea nu mai poate aștepta „miracole”. Oana Gheorghiu este inclusă în lista miniștrilor propuși de Siegfried Mureșan, depusă sâmbătă la Parlament.

Oana Gheorghiu a vorbit despre experiențele care au stat la baza deciziei de a accepta propunerea pentru Ministerul Sănătății.

„Cele mai importante lecții despre sistemul de sănătate din România nu le-am învățat din studii, rapoarte sau din programe de guvernare. Le-am învățat pe holurile spitalelor”, a scris ea ea pe Facebook.

Vicepremierul interimar a povestit că a cunoscut problemele sistemului prin intermediul părinților care își însoțeau copiii bolnavi, al pacienților care așteptau un diagnostic sau un tratament, dar și al medicilor și asistentelor care lucrau în condiții dificile.

„Le-am învățat de la mamele care dormeau lângă patul copilului lor, ghemuite pe un scaun, căutând cu disperare soluții și rugându-se pentru un miracol. Le-am învățat de la miile de pacienți care așteptau, uneori prea mult, un diagnostic, un tratament și șansa de a se face bine”, a transmis Gheorghiu.

Ea a menționat și situațiile întâlnite în rândul personalului medical: „Le-am învățat de la medicii care rămâneau mult după încheierea programului și de la asistentele care țineau în picioare o secție întreagă, cu doar jumătate din personalul necesar”.

Gheorghiu a spus că a cunoscut atât oameni care au învins boala, cât și oameni pe care i-a pierdut în fața acesteia.

„Am privit suferința în ochi și am simțit frustrarea de a vedea că, după atâția ani de democrație, sistemul nostru de sănătate este încă măcinat de probleme grave”, a afirmat vicepremierul interimar.

Oana Gheorghiu a reamintit că, în cei 15 ani dedicați societății civile, a fost implicată, alături de colegele sale, în peste 30 de proiecte de construire, renovare și dotare a spitalelor publice.

Ea a menționat și sprijinul primit din partea celor peste 350.000 de oameni și a 8.000 de companii care au făcut donații: „Am construit un spital de 12.000 de metri pătrați, în care peste 3.500 de copii au fost tratați încă din primul an”.

Aceasta a enumerat și alte proiecte în care a fost implicată: amenajarea unor camere sterile care au triplat capacitatea de transplant a României, refacerea unor secții de oncologie pediatrică și construirea unor spitale modulare de terapie intensivă în timpul pandemiei.

Organizația „Dăruiește Viață”, cu care este asociată activitatea sa din societatea civilă, a strâns donații de la peste 350.000 de persoane și mii de companii pentru proiecte medicale, iar cel mai cunoscut proiect este spitalul construit la București pentru copii.

Oana Gheorghiu spune că acesta este contextul în care a acceptat propunerea de a face parte din Cabinetul condus de Siegfried Mureșan. „Nu pentru o funcție vremelnică și nici din ambiție personală. Viața mea era, de altfel, mult mai liniștită înainte să intru în politică”, a precizat ea.

Gheorghiu a spus că a acceptat propunerea deoarece consideră că sistemul de sănătate nu poate depinde de soluții miraculoase. „Într-o țară normală la cap, viața unui copil, a unui părinte ori a unui bunic nu trebuie să depindă de un miracol”, a transmis vicepremierul interimar.

În mesajul său, Oana Gheorghiu a enumerat și direcțiile pe care le consideră necesare pentru sistemul de sănătate.

„Dacă vrem spitale moderne și curate, atunci trebuie să le construim și să le administrăm corect. Dacă vrem medici, asistente, infirmiere și brancardieri bine pregătiți, atunci trebuie să-i respectăm pe măsura muncii și a responsabilității lor. Dacă vrem să vindecăm sistemul de sănătate, atunci trebuie să așezăm pacientul în centrul fiecărei decizii”, a scris aceasta.

Oana Gheorghiu a încheiat mesajul referindu-se la propunerea de a prelua Ministerul Sănătății și la perioada următoare.

„Acestea sunt gândurile cu care am acceptat propunerea de a prelua mandatul de ministră a Sănătății. Indiferent de deznodământul zilelor următoare, sănătatea României nu mai poate aștepta miracole. Este timpul să le facem să se întâmple”, a mai transmis ea.

Sâmbătă, premierul desemnat Siegfried Mureșan a depus la Parlament programul de guvernare și lista miniștrilor propuși. Oana Gheorghiu este nominalizată pentru Ministerul Sănătății. Lista urmează să intre în procedura parlamentară pentru învestirea noului Guvern.