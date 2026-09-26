Zeci de mii de oameni au participat sâmbătă la proteste organizate în 15 orașe din Germania pentru apărarea statului social și împotriva reducerilor planificate ale cheltuielilor guvernamentale, potrivit estimării făcute de Confederația Sindicatelor Germane (DGB).

Acțiunile au fost organizate sub sloganul „Muncă grea! Munca ta. Sănătatea ta. Pensia ta” și au vizat, între altele, protejarea locurilor de muncă, a condițiilor de muncă și a drepturilor angajaților. DGB anunțase acțiunile încă din luna iulie.

Protestele au avut loc la Berlin, Bremen, Erfurt, Essen, Frankfurt, Freiburg, Hamburg, Hannover, Kiel, Leipzig, Magdeburg, Nürnberg, Rostock, Saarbrücken și Stuttgart.

La Essen, lidera DGB, Yasmin Fahimi, a criticat planurile coaliției guvernamentale conduse de cancelarul Friedrich Merz privind reformarea programului de lucru și a sistemului de pensii și s-a pronunțat împotriva reducerii beneficiilor sociale.

DGB susține că reformele nu ar trebui să ducă la diminuarea protecției sociale sau a drepturilor angajaților. Organizația a transmis că acțiunile reprezintă un semnal pentru un stat social puternic, locuri de muncă sigure, condiții bune de muncă și protejarea drepturilor lucrătorilor.

Fahimi a criticat, de asemenea, propunerile privind prelungirea timpului de lucru și apărat pensia fără penalizare pentru persoanele care au acumulat 45 de ani de contribuții, potrivit relatărilor despre mitingul de la Essen.

La Nürnberg, poliția a estimat participarea la protestele de sâmbătă la 20.000-25.000 de persoane, potrivit datelor prezentate de DGB.

La Essen au fost indicate aproximativ 12.000 de persoane, iar la Frankfurt aproximativ 15.000. La Hannover au participat aproximativ 13.000 de oameni, la Stuttgart 16.000, la Freiburg 4.500, iar la Berlin aproximativ 5.500, potrivit estimărilor citate de dpa.

Mitinguri la care au participat mii de oameni au avut loc și la Hamburg, Kiel, Rostock, Magdeburg, Leipzig, Erfurt și Saarbrücken.

La Stuttgart, de exemplu, organizatorii au indicat 16.000 de participanți, iar bilanțul DGB de la nivel național a ajuns după-amiază la aproximativ 175.000 de persoane.

Mitingurile au avut loc într-un context de dezbatere privind reformele sociale și ale pieței muncii promovate de guvernul condus de Friedrich Merz.

Sindicatele au criticat în special măsurile pe care le consideră reduceri ale protecției sociale și ale drepturilor angajaților. Printre temele contestate se află modificările privind timpul de lucru, sistemul de pensii și alte măsuri sociale.

Protestele au loc și într-o perioadă în care angajații din mai multe sectoare, inclusiv industria auto, se confruntă cu incertitudini privind locurile de muncă.

DGB a susținut că este nevoie de investiții și de măsuri pentru protejarea locurilor de muncă, în timp ce guvernul federal își continuă programul de reforme. La jumătatea lunii septembrie, Merz a declarat că reformele trebuie să continue.