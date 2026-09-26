Sute de persoane care au folosit medicamente din categoria agoniștilor receptorilor GLP-1 au deschis procese împotriva producătorilor, susținând că tratamentele ar avea legătură cu apariția unei afecțiuni rare a nervului optic care poate duce la pierderea bruscă a vederii. În cazul semaglutidei, substanța activă din Ozempic și Wegovy, autoritățile europene au inclus deja neuropatia optică ischemică anterioară non-arteritică, NAION, în categoria reacțiilor adverse foarte rare.

Persoanele care au intentat procese susțin că medicamente precum Ozempic, Wegovy, Mounjaro și Zepbound ar fi contribuit la apariția neuropatiei optice ischemice anterioare non-arteritice. Relatările citate de The Wall Street Journal arată că producătorii Novo Nordisk și Eli Lilly contestă acuzațiile și resping ideea că datele disponibile ar demonstra o relație cauzală între tratamente și pierderea vederii.

NAION apare în momentul în care alimentarea cu sânge a nervului optic scade brusc și poate provoca o afectare severă a vederii, de cele mai multe ori la un singur ochi.

Afecțiunea este considerată una dintre cauzele importante de deteriorare acută a nervului optic în rândul adulților cu vârsta de peste 50 de ani.

Oftalmologul Douglas Lazzaro, de la NYU Langone Health, a arătat că pierderea vederii provocată de NAION poate fi severă și că în prezent nu există un tratament dovedit care să inverseze leziunile produse nervului optic.

Studiile realizate până în prezent au analizat în special semaglutida, substanța activă utilizată în Ozempic și Wegovy.

O cercetare publicată în JAMA Ophthalmology în 2025, bazată pe datele a aproximativ 37 de milioane de adulți, a identificat un risc modest mai ridicat de NAION în rândul persoanelor tratate cu semaglutidă comparativ cu pacienții care utilizau medicamente din clasa inhibitorilor SGLT2.

Un alt studiu, realizat de cercetători de la Harvard Medical School și publicat în 2024, a indicat un risc relativ de aproximativ patru ori mai ridicat pentru NAION în cazul pacienților cu diabet de tip 2 cărora le fusese prescrisă semaglutidă.

Cercetătorii au arătat însă că riscul absolut a rămas foarte redus.

Ambele studii au fost observaționale, ceea ce înseamnă că rezultatele lor nu pot demonstra că semaglutida provoacă direct NAION. Autorii au arătat că sunt necesare cercetări suplimentare pentru stabilirea unei eventuale legături și a dimensiunii riscului.

Novo Nordisk contestă procesele și susține că acestea sunt nefondate. Compania a indicat cercetări finanțate de producător care nu au identificat o creștere a riscului de NAION asociată medicamentelor sale.

Eli Lilly a transmis, la rândul său, că monitorizează permanent informațiile privind siguranța produselor și că datele disponibile nu demonstrează că medicamentele GLP-1 provoacă această afecțiune oculară.

Autoritățile de reglementare au analizat separat semnalul de siguranță. Administrația pentru Alimente și Medicamente din SUA analizează dovezile referitoare la o posibilă legătură între semaglutidă și NAION, fără ca existența unei relații cauzale să fie stabilită în informațiile prezentate până acum.

În Europa, Agenția Europeană pentru Medicamente a concluzionat că NAION trebuie inclusă în informațiile produselor care conțin semaglutidă drept reacție adversă „foarte rară”.

Neuropatia optică ischemică anterioară non-arteritică se manifestă, de regulă, printr-o pierdere bruscă și nedureroasă a vederii la un singur ochi. Persoanele afectate pot prezenta și vedere încețoșată sau diminuată, reducerea câmpului vizual și modificări ale modului în care sunt percepute culorile.

Simptomele sunt observate frecvent dimineața, după trezire.

Printre factorii de risc cunoscuți pentru NAION se numără înaintarea în vârstă, diabetul, hipertensiunea arterială, colesterolul crescut, apneea obstructivă în somn și fumatul.

Evaluarea unei posibile legături cu medicamentele GLP-1 este complicată și de faptul că numeroși pacienți care folosesc aceste tratamente au diabet sau obezitate, afecțiuni asociate la rândul lor cu factori de risc pentru NAION.

NAION este o afecțiune rară. În funcție de populația analizată, sunt estimate între două și zece cazuri la 100.000 de persoane în fiecare an. În cazul semaglutidei, Agenția Europeană pentru Medicamente a estimat că reacția adversă poate afecta până la o persoană din 10.000 care utilizează tratamentul.

Pierderea vederii poate fi permanentă, deși în unele situații poate exista o recuperare parțială în timp. Experții recomandă persoanelor care urmează tratamente GLP-1 să nu oprească administrarea medicamentelor fără să discute anterior cu medicul. Beneficiile tratamentului pentru diabet și obezitate trebuie evaluate individual în raport cu eventualele riscuri.

Un alt element luat în calcul este existența unui așa-numit „disc optic cu risc”, o particularitate anatomică a nervului optic care poate crește susceptibilitatea unei persoane la NAION.

Oftalmologul Douglas Lazzaro a declarat că, în cazul pacienților care prezintă această caracteristică, ar lua în calcul evitarea semaglutidei. Pentru majoritatea pacienților, însă, el consideră că beneficiile generale pentru sănătate pot fi mai importante decât riscul potențial.