Aerisirea caloriferelor poate contribui la o încălzire uniformă a locuinței și la funcționarea corespunzătoare a instalației. Operațiunea este recomandată la începutul sezonului rece, însă momentul exact depinde de sistemul de încălzire folosit.

Înainte de aerisire, instalația trebuie să fie alimentată cu apă. În cazul apartamentelor conectate la sistemul centralizat, operațiunea poate fi făcută după ce instalația blocului a fost reumplută și coloanele au fost pregătite pentru furnizarea agentului termic.

Așadar, aerisirea nu este legată neapărat de momentul în care începe efectiv furnizarea căldurii. În funcție de modul în care este pregătit sistemul, procedura poate avea loc înainte de pornirea încălzirii sau în perioada probelor.

Pentru locuințele cu centrală proprie, verificarea se face după umplerea ori completarea circuitului. După eliminarea aerului, trebuie verificată și presiunea instalației, deoarece aceasta poate scădea în urma operațiunii.

O verificare la începutul sezonului rece este utilă, însă nu înseamnă că toate caloriferele trebuie aerisite în mod repetat fără un motiv.

Operațiunea poate fi reluată dacă apar probleme precum încălzirea neuniformă a radiatorului, zgomote provenite din instalație sau zone care rămân reci.

În unele situații, o aerisire suplimentară în timpul iernii poate ajuta la menținerea unei funcționări normale a instalației. Dacă problemele persistă, cauza poate fi legată de debit, robineți, depuneri sau de instalația comună a imobilului.

Înainte de intervenție, este necesar să fie identificat aerisitorul radiatorului. Sub acesta se pune un recipient pentru colectarea apei care poate ieși din instalație.

Aerisitorul se deschide treptat, folosind cheia potrivită sau, în funcție de model, o șurubelniță. La început poate fi auzit aerul care iese din interiorul caloriferului.

Procedura continuă până când prin aerisitor începe să curgă apă în mod constant, fără zgomotele specifice eliminării aerului. În acel moment, aerisitorul trebuie închis.

Este important ca acesta să nu fie desfăcut complet, deoarece instalația se află sub presiune și poate apărea o scurgere mai mare de apă.

Unul dintre semnele care pot indica acumularea aerului este încălzirea neuniformă a radiatorului. Dacă partea de jos este caldă, iar zona superioară rămâne rece, instalația poate avea aer.

Și zgomotele neobișnuite pot reprezenta un indiciu. Bolboroseala, șuieratul sau sunetele produse de circulația apei pot apărea atunci când există aer în interiorul sistemului.

În blocurile cu încălzire centralizată, aerul se poate acumula mai ușor în zonele aflate la nivelurile superioare ale instalației.

Dacă aceeași problemă apare simultan în mai multe apartamente situate pe aceeași coloană, simpla aerisire a unui calorifer poate să nu rezolve situația. În astfel de cazuri, problema trebuie transmisă administrației imobilului pentru verificarea instalației comune.

În cazul unei locuințe încălzite cu centrală termică individuală, eliminarea aerului poate duce și la modificarea presiunii din circuit.

După aerisire, proprietarul trebuie să verifice indicatorul de presiune al centralei și să respecte valorile recomandate de producător. Dacă presiunea este prea mică sau apar probleme repetate, este indicată verificarea instalației de către un specialist.

Aerisirea trebuie făcută cu atenție, mai ales atunci când există componente uzate sau robineți care prezintă scurgeri.

Când aerul rămâne în interiorul radiatorului, circulația agentului termic poate fi afectată. Caloriferul se poate încălzi doar parțial, iar temperatura din încăpere poate crește mai greu.

În același timp, zgomotele produse de aerul din instalație pot deveni mai evidente după pornirea sistemului de încălzire.

Dacă aerisirea nu rezolvă problema, este recomandată verificarea instalației pentru identificarea cauzei. Intervențiile asupra componentelor defecte sau asupra instalației comune trebuie realizate de personal calificat.