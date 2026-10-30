O locuință poate pierde o cantitate importantă de căldură în sezonul rece, chiar dacă centrala funcționează corespunzător, iar caloriferele sunt pornite. Ferestrele, ușile, pereții exteriori și zonele prin care trec conductele pot permite aerului rece să pătrundă în interior, ceea ce duce la un confort termic mai scăzut și la facturi mai mari.

Există însă câteva metode simple prin care poți identifica zonele cu probleme, fără să apelezi la echipamente profesionale sau la servicii specializate, potrivit The Guardian.

O metodă la îndemâna oricui este verificarea zonelor din jurul ferestrelor și ușilor cu ajutorul mâinii.

Într-o zi rece, când diferența dintre temperatura interioară și cea exterioară este suficient de mare, apropie palma de marginile ferestrelor, de tocul ușii și de zonele în care observi mici spații între elementele de construcție.

Dacă simți un curent rece, este posibil ca aerul să pătrundă prin garnituri deteriorate, rosturi neetanșe sau îmbinări care nu mai izolează corespunzător.

Verifică în special:

Colțurile ferestrelor și zonele de îmbinare cu peretele;

Partea de jos a ușilor de la intrare;

Tocurile ferestrelor și ale ușilor;

Spațiile din jurul țevilor care traversează pereții;

Zonele din apropierea prizelor montate pe pereții exteriori.

O altă metodă simplă poate indica dacă garniturile ferestrelor sau ușilor mai asigură o închidere corespunzătoare.

Ai nevoie doar de o foaie obișnuită de hârtie.

Cum procedezi:

Deschide fereastra sau ușa și așază o foaie de hârtie între toc și partea mobilă.

Închide fereastra sau ușa în mod normal.

Încearcă să tragi foaia afară.

Repetă testul în mai multe puncte, de-a lungul marginilor.

Dacă hârtia iese foarte ușor, fără să întâmpini aproape nicio rezistență, garnitura ar putea să nu mai asigure presiunea necesară pentru o închidere etanșă.

Testul este orientativ și nu confirmă singur existența unei infiltrații de aer, dar te ajută să identifici zonele care merită verificate.

Nu doar ferestrele și ușile pot fi responsabile pentru pierderile de căldură. Pereții exteriori insuficient izolați, punțile termice și zonele de îmbinare dintre pereți și tavan pot favoriza răcirea anumitor suprafețe.

Atinge cu palma pereții din exteriorul locuinței și compară temperatura acestora cu cea a pereților interiori.

Acordă atenție deosebită:

Colțurilor camerelor;

Zonelor din spatele mobilierului amplasat lângă pereții exteriori;

Pereților din apropierea balcoanelor;

Îmbinărilor dintre tavan și pereți.

Dacă observi suprafețe neobișnuit de reci, acestea pot indica o izolație deficitară sau existența unor punți termice.

Mișcarea aerului poate fi observată și cu ajutorul flăcării unei lumânări. Totuși, metoda necesită atenție și nu trebuie folosită în apropierea perdelelor, textilelor sau altor materiale inflamabile.

O variantă mai sigură este folosirea unei fâșii subțiri de hârtie sau a unui șervețel.

Apropie-l de marginile ferestrelor și ușilor. Dacă se mișcă în mod repetat, fără să îl atingi, este posibil să existe un curent de aer.

Nu folosi flacără deschisă pentru această verificare, mai ales în apropierea instalațiilor de gaz.

După verificarea locuinței, poți lua câteva măsuri simple, în funcție de problema identificată.

Garnituri deteriorate: înlocuiește garniturile ferestrelor și ușilor, dacă nu mai asigură etanșarea.

Spații sub uși: montează un opritor special pentru curenții de aer.

Rosturi neetanșe: folosește materiale de etanșare potrivite pentru zona respectivă.

Condens și mucegai: verifică ventilația și eventualele punți termice înainte de a acoperi problema.

Pereți exteriori reci: ia în calcul o evaluare a izolației termice.

Este important să nu blochezi grilele de ventilație sau aerisirile necesare funcționării în siguranță a aparatelor de încălzire.

Un detaliu important: aceste verificări pot indica zonele cu infiltrații de aer sau suprafețele reci, dar nu măsoară pierderile totale de căldură ale locuinței. Pentru o evaluare mai exactă, se poate apela la o inspecție termografică, realizată cu o cameră specială.

Astfel, înainte de a investi în soluții costisitoare pentru încălzire, poți începe cu câteva verificări simple, care te ajută să descoperi dacă locuința pierde căldură prin zone pe care nu le-ai luat până acum în calcul.