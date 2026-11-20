Piața imobiliară din România a atras investiții de 691 de milioane de euro în primele nouă luni din 2026, cu 64% peste nivelul înregistrat în aceeași perioadă a anului trecut, potrivit unui raport publicat de compania de consultanță Colliers.

Este cel mai bun rezultat pentru intervalul ianuarie-septembrie din 2020 până în prezent, iar România ocupă locul al treilea în Europa Centrală și de Est, după Polonia și Cehia.

Creșterea s-a produs într-o perioadă în care finanțarea este mai scumpă, iar investitorii analizează cu mai multă atenție riscurile și veniturile pe termen lung. Bucureștiul rămâne o piață atractivă prin randamentele oferite, în special în sectorul industrial și logistic, unde acestea au ajuns la 7,75%.

Potrivit raportului Colliers „CEE Investment Scene Q1-Q3 2026”, valoarea tranzacțiilor imobiliare din România a ajuns la 691 de milioane de euro în primele trei trimestre ale anului. Volumul este cu 64% mai mare decât cel din perioada similară din 2025 și depășește media înregistrată între 2015 și 2019.

România se situează pe locul al treilea în clasamentul celor șase piețe analizate de companie, după Polonia și Cehia. În plus, peste jumătate din volumul investițiilor locale a fost realizat în trimestrul al treilea, ceea ce indică o accelerare a activității pe piață.

La nivel regional, investițiile imobiliare au însumat aproximativ 8,8 miliarde de euro, în creștere cu 22% față de primele nouă luni din 2025.

Polonia a rămas principala destinație pentru capitalul investit, cu tranzacții de 4,7 miliarde de euro, în creștere cu 81%. Cehia a atras aproape 2,1 miliarde de euro, în timp ce România a înregistrat 691 de milioane de euro.

Clasamentul este completat de Ungaria, cu 606 milioane de euro, Bulgaria, cu 472 de milioane de euro, și Slovacia, cu 216 milioane de euro.

O altă tendință evidențiată de raport este creșterea ponderii investitorilor din Europa Centrală și de Est. Aceștia au realizat achiziții de aproximativ 4,3 miliarde de euro în primele nouă luni din 2026, echivalentul a aproape jumătate din volumul total al tranzacțiilor din regiune.

Cei mai activi au fost investitorii cehi, cu aproximativ 2,5 miliarde de euro, urmați de cei maghiari, cu 806 milioane de euro, și de cei polonezi, cu aproape 500 de milioane de euro.

În România, investitorii locali au realizat tranzacții de aproximativ 140 de milioane de euro, în absența unor achiziții majore. În schimb, capitalul internațional continuă să fie prezent în regiune. Investitorii americani au realizat achiziții de aproape un miliard de euro, cei israelieni de aproximativ 684 de milioane de euro, iar cei germani de 622 de milioane de euro.

Robert Miklo, Partner și Head of Capital Markets la Colliers, spune că România atrage tot mai mult atenția investitorilor regionali, datorită randamentelor și perspectivelor de dezvoltare ale pieței.

Potrivit acestuia, Colliers a fost implicată în șase tranzacții care au reprezentat aproximativ 60% din volumul raportat în România în primele nouă luni ale anului.

La nivelul Europei Centrale și de Est, sectorul de birouri și cel de retail au atras cele mai mari volume de capital, cu aproximativ 2,5 miliarde de euro fiecare.

Birourile au reprezentat circa 30% din totalul tranzacțiilor, iar proprietățile comerciale aproximativ 29%. Sectorul industrial și logistic a atras aproape 1,7 miliarde de euro, în timp ce investițiile în proprietăți rezidențiale au depășit un miliard de euro.

În retail, interesul investitorilor se îndreaptă în special către parcurile comerciale și proprietățile cu magazine alimentare, considerate active care pot genera venituri mai stabile. Centrele comerciale revin, de asemenea, în atenție atunci când prețurile permit achiziții avantajoase și există posibilitatea îmbunătățirii performanței.

În sectorul de birouri sunt preferate clădirile bine amplasate și competitive, în timp ce spațiile industriale și logistice beneficiază de investițiile în producție, de apropierea activităților economice de piețele europene și de reorganizarea lanțurilor de aprovizionare.

Bucureștiul continuă să înregistreze randamente atractive în comparație cu alte capitale din regiune. La finalul trimestrului al treilea din 2026, randamentele prime pentru principalele categorii de proprietăți erau:

7,75% pentru spațiile industriale și logistice;

pentru spațiile industriale și logistice; 7,5% pentru clădirile de birouri;

pentru clădirile de birouri; 7,25% pentru centrele comerciale.

Aceste valori mențin capitala României în atenția investitorilor care caută proprietăți cu potențial de venit pe termen lung.

În cazul clădirilor de birouri, randamentele prime din București sunt cu aproximativ 150 de puncte de bază peste cele din Varșovia și cu peste 400 de puncte de bază peste rata swap în euro la cinci ani, potrivit datelor Colliers.

Totuși, randamentul nu este singurul criteriu luat în calcul. Investitorii analizează costurile de finanțare, veniturile din chirii, calitatea chiriașilor și sumele necesare pentru modernizarea și menținerea proprietăților în condiții competitive.

Costurile de construcție, inflația din sector, tensiunile geopolitice și dobânzile ridicate continuă să influențeze piața imobiliară europeană. Finanțarea este disponibilă pentru proprietățile de calitate și pentru investitorii cu o situație financiară solidă, însă costul capitalului cântărește mai mult în deciziile de achiziție.

Pentru întregul an 2026, Colliers estimează că volumul investițiilor imobiliare din cele șase piețe analizate din Europa Centrală și de Est va ajunge la aproximativ 12,5 miliarde de euro, față de 11,6 miliarde de euro în 2025.

Evoluția din România arată că piața locală a câștigat teren într-un an cu finanțare mai costisitoare și incertitudini economice. Interesul investitorilor rămâne însă concentrat asupra proprietăților bine amplasate, cu chiriași stabili și perspective clare de generare a veniturilor.