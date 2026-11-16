Cartierele care devin populare pot înregistra creșteri spectaculoase ale prețurilor locuințelor în doar câțiva ani, însă entuziasmul cumpărătorilor nu garantează că valoarea proprietăților va continua să crească, spun specialiștii.

Unele zone ajung rapid la un nivel de preț greu de susținut de veniturile populației, iar atunci când interesul se diminuează, stagnarea sau chiar scăderea poate apărea mai repede decât în cartierele consacrate.

Un prim semnal de alarmă este creșterea prețurilor mult peste ritmul de dezvoltare a zonei. Un cartier poate deveni atractiv datorită cafenelelor, restaurantelor, spațiilor de birouri sau apropierii de centrul orașului.

Investitorii și cumpărătorii se grăbesc să intre pe piață, iar cererea împinge prețurile în sus. Dacă infrastructura, transportul public, școlile și spațiile verzi nu țin pasul, avantajele inițiale se pot transforma în dezavantaje.

Un alt risc apare atunci când oferta de locuințe crește prea repede. Dezvoltatorii observă interesul pentru o anumită zonă și lansează proiecte similare, uneori fără să existe suficienți cumpărători pentru toate apartamentele.

În momentul în care numeroase locuințe ajung simultan pe piață, proprietarii pot fi nevoiți să reducă prețurile sau să ofere facilități pentru a găsi cumpărători.

Contează și raportul dintre prețul locuințelor și veniturile celor care ar putea cumpăra. Dacă apartamentele se scumpesc mult mai repede decât salariile și chiriile, numărul potențialilor cumpărători se restrânge.

Comisia Europeană arată că accesibilitatea locuințelor s-a deteriorat în numeroase piețe europene, în special după creșterea costurilor de finanțare.

Există câteva indicii care pot arăta că un cartier se apropie de vârful ciclului imobiliar: proprietățile rămân mai mult timp la vânzare, negocierile devin mai frecvente, apar reduceri de preț, iar chiriile nu mai justifică valorile solicitate pentru apartamente.

Un alt semn este numărul mare de proiecte noi anunțate într-o zonă în care infrastructura este deja aglomerată.

Piața imobiliară din România a intrat în 2026 într-o etapă mai selectivă, potrivit analizei Colliers. În 2025, livrările de locuințe și numărul tranzacțiilor au scăzut cu aproximativ 5%, iar cererea din București a avut o contracție mai accentuată decât media națională.

Asta nu înseamnă că toate cartierele populare se vor devaloriza. Diferența o fac infrastructura, calitatea construcțiilor, accesul la servicii și raportul dintre preț și cererea reală. Popularitatea poate aduce cumpărători, dar nu înlocuiește fundamentele unei investiții imobiliare solide.