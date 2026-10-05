Cum ești păcălit la magazinul de cartier. Trucurile comercianților

Magazinul de la colț pare nevinovat: mic, familiar, cu vânzătorul care te știe pe nume. Dar în spatele tejghelei funcționează aceleași trucuri de marketing ca într-un hipermarket — doar la scară mică și, de multe ori, mai greu de observat. Iată cum ești păcălit fără să-ți dai seama:

Laptele, pâinea și ouăle — cele mai căutate — nu stau la intrare, ci în fundul magazinului. Ca să ajungi la ele treci pe lângă rafturile de dulciuri, snacksuri și băuturi, și de fiecare dată mai pui ceva în coș.

UNSW (2023) descrie exact acest mecanism: produsele „loss leader" (vândute aproape în pierdere) sunt puse strategic pentru a atrage clientul, care apoi cumpără și altceva. La magazinul mic, totul e la doi pași — și tocmai de aceea treci pe lângă tentații de mai multe ori.

2. Prețul „psihologic”

9,99 lei în loc de 10 lei, sau „3 lei / buc" când de fapt sunt 2,80 dacă iei trei. Simon-Kucher explică faptul că terminația în 99 funcționează pentru că ochiul citește prima cifră, nu totalul.

La magazinele mici, eticheta e adesea scrisă de mână, fără prețul pe unitate — așa că nu poți compara. Verifică întotdeauna prețul pe kilogram sau litru, nu doar prețul afișat.

3. Ambalajul „mare" care nu e mai ieftin

Punga mare nu înseamnă automat preț mai bun pe gram. E un truc clasic: ambalajul mai generos pare a fi o afacere, dar gramajul e calculat exact ca prețul pe unitate să rămână mai mare.

Cântărește mental: dacă vrei 1 kg și punga are 850 g, plătești mai mult pentru mai puțin.

4. Raftul de la nivelul ochilor în magazinul de cartier

Ce vezi primul e ce vrea vânzătorul să cumperi — marja de profit cea mai mare, nu cel mai bun produs. Produsele ieftine și cele bune stau jos sau sus, unde trebuie să te apleci.

5. „Reducerile" care nu sunt reduceri

Un produs „redus" de la 12 la 10 lei poate să fi fost 10 lei toată luna. Fără un preț de referință verificat, „reducerea" e doar o poveste.

6. Sfatul vânzătorului — consiliere sau vânzare?

La magazinul de cartier, recomandarea personală e o armă puternică: „încearcă asta, e mai bună". Deseori e produsul cu marjă mare sau cel pe care trebuie să-l scape din stoc.

Concluzia este nu ești păcălit cu rea-voință, ci ghidat subtil. Trucul nu e să nu cumperi nimic, ci să cumperi conștient: verifică prețul pe unitate, ignoră terminologia de raft și nu te lăsa convins de „reducere" fără dovadă.