Zona Aviației din București continuă să se numere printre cele mai scumpe piețe rezidențiale din Capitală, susținută de apropierea de principalul centru de business al orașului și de interesul cumpărătorilor cu venituri peste medie. Potrivit unei analize realizate de compania de consultanță imobiliară SVN România, prețul mediu al apartamentelor noi aflate în dezvoltare a ajuns la 3.230 de euro/mp + TVA, cu aproximativ 40% peste media înregistrată la nivelul Bucureștiului.

Pentru un apartament nou cu două camere, aflat în construcție, prețurile pornesc în medie de la 158.000 de euro + TVA. În cazul locuințelor cu trei camere, nivelul de pornire este de aproximativ 214.000 de euro + TVA, iar valoarea finală poate crește în funcție de suprafață și caracteristicile fiecărei unități.

Oferta din zonă este însă departe de a fi epuizată. În prezent, aproximativ 4.000 de apartamente se află în diferite etape de construcție, în timp ce alte peste 7.200 de locuințe ar putea apărea în următorii ani, dacă terenurile deținute de investitorii activi vor fi dezvoltate.

„Zona de nord a Bucureştiului - şi implicit şi Aviaţiei - a reprezentat dintotdeauna un deziderat pentru potenţialii cumpărători, iar cei care au achiziţionat o locuinţă aici, indiferent că vorbim de anii '80, anii '90 sau după 2020, au înregistrat întotdeauna venituri peste medie, fără a fi, neapărat, cumpărători de lux. Preţul mediu actual al unei locuinţe noi aflate în dezvoltare în zona Aviaţiei este cu circa 40% mai mare comparativ cu media oraşului, un nivel explicabil prin imaginea foarte bună a cartierului şi prin amplasamentul în inima celei mai importante zone de business a Bucureştiului”, a declarat Raluca Dobrişan, managing partner SVN România | Residentialist | Floreasca.

Aviația este cunoscută drept „polul corporatiștilor”, datorită proximității față de zona Aviației-Barbu Văcărescu. Proiectele rezidențiale construite aici se adresează în principal segmentului middle market superior și cumpărătorilor cu venituri ridicate.

Pentru finanțarea unei locuințe cu două camere prin credit ipotecar, calculele SVN indică necesitatea unui venit familial de aproximativ 15.000 de lei lunar, în condițiile unui împrumut pe 30 de ani, cu dobândă fixă în primii trei ani și un avans de 25%. Pentru un apartament cu trei camere, venitul necesar urcă la aproximativ 22.300 de lei pe lună.

Prin comparație, un cuplu care încasează două salarii medii din București are un venit cumulat de 14.620 de lei, echivalentul a aproximativ 2.800 de euro lunar, potrivit celor mai recente date INS, aferente lunii mai 2026.

Specialiștii estimează că proiectele aflate în dezvoltare în Aviației se adresează unui segment de aproximativ 4% dintre cumpărătorii activi de locuințe din Capitală.

Piața imobiliară București-Ilfov a avut, totuși, o evoluție mai bună decât media națională. În primele șase luni din 2026, numărul caselor și apartamentelor vândute în regiune a fost cu doar 1,4% sub nivelul din aceeași perioadă a anului trecut, în timp ce la nivel național tranzacțiile rezidențiale au scăzut cu aproape 9%, conform datelor ANCPI.