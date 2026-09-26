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Ouă mici mai ieftine sau ouă mari mai scumpe? Care merită banii

Ouă mici mai ieftine sau ouă mari mai scumpe? Care merită baniiOuă. Sursa foto iStock
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Din cuprinsul articolului

Mulți cumpărători aleg din reflex, întotdeauna, ouă mai mari. Par mai generoase și justifică diferența de preț. În realitate, avantajul se judecă la gram, nu la bucată. Diferența de greutate între diferitele categorii de ouă este suficient de mare încât să schimbe complet calculul.

Care sunt tipurile de ouă după clasificarea din Uniunea Europeană

În România și în Uniunea Europeană, ouăle sunt împărțite după greutate:

  • S – sub 53 de grame
  • M – între 53 și 63 de grame
  • L – între 63 și 73 de grame
  • XL – peste 73 de grame

Un ou din categoria L poate fi cu 15–20% mai greu decât unul M. Între un ou S și unul L diferența ajunge ușor la 30%. Dacă plătești proporțional mai mult pe bucată, nu câștigi aproape nimic la conținut.

Calculul care contează cu adevărat la ouă

Cel mai corect este să împarți prețul la greutate. Un exemplu simplu arată diferența:

  • Ou M la 1 leu → aproximativ 1,70–1,75 lei la 100 de grame
  • Ou L la 1,30 lei → aproximativ 1,90 lei la 100 de grame

În acest caz, oul mai mic este mai avantajos. Dacă diferența de preț pe bucată este mică, situația se poate inversa și merită varianta mai mare.

Ouă proaspete

Ouă proaspete

Când merită ouăle mari

Ouăle L sau XL sunt potrivite când prepari prăjituri, bezea sau rețete în care volumul de ou contează. De asemenea, merită dacă prețul pe bucată nu este mult mai mare decât la categoria inferioară. Altfel, plătești doar dimensiunea, nu neapărat mai mult conținut util.

Ce fel de ouă aleg cumpărătorii atenți

În practică, ouăle din categoria M oferă cel mai bun raport calitate-preț în multe magazine. Sunt suficient de mari pentru uz casnic zilnic și rar justifică saltul de preț către L sau XL.

Regula este simplă: nu te uita doar la mărimea oului și la prețul pe cofraj. Verifică greutatea și calculează prețul pe gram. Așa eviți să plătești mai mult pentru același conținut și faci o alegere cu adevărat avantajoasă pe termen lung.

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