Ouăle ochiuri sunt, la prima vedere, cel mai simplu preparat din bucătărie. Un ou, puțină grăsime, sare și gata. Și totuși, în jurul acestui gest cotidian au apărut variante suficient de neobișnuite încât să iasă din categoria „mic dejun rapid”.

Unele rețete vin din tradiție, altele din creativitatea internetului sau din bucătării îndepărtate.

Una dintre cele mai spectaculoase versiuni este oul ochi preparat în cuib de bacon. Feliile de bacon se așază în formă de coșuleț, se adaugă uneori spanac sau ciuperci, iar oul se sparge în mijloc și se coace la cuptor.

Rezultatul arată ca un mic aperitiv de restaurant, deși ingredientele sunt comune. Mozzarella rasă pe margini completează adesea preparatul.

În bucătăria românească există o variantă aproape uitată: oul ochi pe mămăligă. Mămăliga caldă, nici prea moale, nici prea tare, devine patul pe care se așază oul prăjit cu gălbenușul încă curgător.

Când acesta se sparge, se amestecă cu mălaiul și rezultă un preparat rustic, sățios, specific gospodăriilor de altădată.

Mult mai moderne sunt ouăle ochiuri gătite în sosuri. Unele rețete propun un curry de cocos cu turmeric și năut, altele un ragu picant de cârnați merguez sau clasicul sos de roșii iute, cunoscut și sub numele de eggs in purgatory. Oul se sparge direct în sos, se acoperă tigaia și se lasă să se închege la abur. Gălbenușul rămâne moale, iar sosul capătă o textură bogată.

Există și experimente de textură. Unele rețete prescriu un strat de semințe de susan în tigaie, peste care se prăjește oul. Iese o crustă crocantă și o aromă ușor de nucă. Altele mizează pe parmezan ras în ultimele momente, care se topeste și se rumenește pe margini, mai ales când este combinat cu usturoi, chili și paprika.

Nu lipsesc nici variantele vizuale. Oul gătit sau ținut în saramură de sfeclă capătă o culoare roz intensă, aproape artificială. În Coreea, gyeran-bap-ul pune oul ochi peste orez cald, cu sos de soia și ulei de susan – o combinație simplă, dar total diferită de obiceiurile europene.

De la mămăliga bunicii până la cuiburi de bacon sau ouă roz, preparatul de bază rămâne același. Ce se schimbă este contextul, sosul și prezentarea. Tocmai de aceea ouăle ochiuri continuă să fie un teren de joacă culinar: suficient de simple încât să nu intimideze, dar destul de versatile încât să surprindă.