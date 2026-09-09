Sosul de usturoi este un preparat extrem de popular în bucătăria românească și nu numai. Indiferent dacă este servit alături de fripturi fragede, cartofi prăjiți, legume la grătar sau pizza, un sos bine făcut transformă complet gustul oricărui preparat. Deși ingredientele sunt la îndemâna oricui, obținerea unei texturi perfect cremoase fără ca compoziția să se separe necesită puțină atenție și câteva mici secrete culinare.

Pentru a pregăti o variantă clasică și fină de sos de usturoi de casă, aveți nevoie de câteva elemente de bază pe care le găsiți în orice bucătărie:

Căței de usturoi proaspeți, curățați și zdrobiți fin Ulei de floarea soarelui sau de măsline Un praf de sare grunjoasă Puțin suc de lămâie Sminteană grasă sau iaurt grecesc pentru un plus de finisaj

Primul pas constă în transformarea usturoiului într-o pastă cât mai omogenă. Este recomandat să folosiți o presă specială sau un pisălog de lemn alături de puțină sare. Sarea ajută la zdrobirea fibrelor și ajută la eliberarea uleiurilor naturale din usturoi, creând o bază densă.

După ce usturoiul a devenit o pastă fină, se începe adăugarea treptată a uleiului, exact ca la prepararea maionezei. Turnați uleiul în fir subțire, amestecând continuu în aceeași direcție. Încorporarea lentă a grăsimii este esențială pentru ca compoziția să lege și să devină cremoasă.

Dacă sosul devine prea dens pe parcursul amestecării, câteva picături de suc de lămâie sau un strop de apă minerală rece pot ajuta la subțiere și vor tăia din ițeala specifică a usturoiului. La final, adăugarea unei linguri de smântână sau iaurt grecesc oferă o culoare mai deschisă, o textură catifelată și un gust mult mai catifelat, ideal pentru cei care preferă un sos mai puțin picant.

Sosul de usturoi preparat în casă se poate păstra la frigider timp de două-trei zile într-un recipient din sticlă închis ermetic. Este o alternativă mult mai sănătoasă la variantele din comerț, deoarece nu conține conservanți sau aditivi alimentari.