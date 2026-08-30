Radu Anton Roman rămâne una dintre cele mai respectate voci ale gastronomiei românești tradiționale. În volumul „Bucate, vinuri şi obiceiuri româneşti”, el a lăsat câteva reguli clare despre cum se fac murăturile ca să iasă tari, aromate și gustoase peste iarnă. Nu este vorba doar despre legume și sare, ci despre un ansamblu de ingrediente care lucrează împreună.

Potrivit lui Roman, secretul stă în zarzavaturile și mirodeniile adăugate pe lângă legumele principale. Pentru un borcan de 10–15 litri, el recomanda țelină cu frunze, morcovi tăiați rondele, usturoi generos, ceapă roșie mică sau arpagic, mere tari de toamnă, tulpini de mărar uscat, cimbru uscat, rădăcini de hrean și crenguțe de vișin verde. Acestea nu doar că dau aromă, ci ajută legumele să rămână crocante și să se conserve mai bine.

Merele, de exemplu, aduc un plus de savoare și contribuie la textură. Hreanul și crenguțele de vișin sunt considerate aliate ale crocăniei, în timp ce mărarul și cimbrul imprimă parfumul clasic de murături de casă. Roman sublinia că aceste ingrediente „dau aromă și mai ales păstrează tari și proaspete legumele murate”.

La fel de importantă este zeama. Pentru aproximativ 10 litri, rețeta lui cuprinde 3–4 litri de apă, 1,5–2 litri de oțet de 9 grade, 450 g zahăr, 300 g miere, boabe de piper, foi de dafin, boabe de muștar, cimbru uscat și sare. Zeama se fierbe, se lasă puțin la răcorit și abia apoi se toarnă peste legume. Combinația de oțet, miere și zahăr creează un echilibru între acru și dulceag, foarte plăcut la gust.

Legumele se așază în straturi. Se alternează castraveții, gogonelele sau gogoșarii cu felii de țelină, morcov, usturoi și ceapă. Deasupra ajung merele, crenguțele de vișin și cimbrul. Borcanul se umple cu zeamă fierbinte, se acoperă și se lasă peste noapte. A doua zi se completează lichidul și se închide etanș, clasic, cu celofan.

Un alt principiu pe care Radu Anton Roman îl repeta des era prospețimea. Castraveții trebuie să fie mici, tari și lucioși, „să respire sănătate și tinerețe”. De calitatea materiei prime depinde, în mare măsură, rezultatul final.

Murăturile astfel preparate sunt considerate gata de consum după 3–4 săptămâni. Dincolo de rețetă, abordarea lui Radu Anton Roman amintește că muratul este o îndeletnicire cu reguli, dar și cu gust și măsură. Tocmai de aceea sfaturile lui rămân actuale și astăzi, în fiecare toamnă în care borcanele revin în cămara românilor.