Dacă îți place zacusca și vrei să încerci o variantă diferită de cea clasică, rețeta cu pește merită încercată. Este gustoasă, aromată și se pregătește din legume coapte, pește și suc de roșii, toate fierte încet până când zacusca capătă consistența potrivită. Se poate servi imediat, dar este ideală și pentru borcanele pregătite pentru iarnă.

Pentru aproximativ 6-8 borcane de 400 ml sunt necesare ingrediente:

1 kg de pește, preferabil crap, macrou sau șalău;

2 kg de ardei kapia;

1 kg de vinete;

1 kg de ceapă;

500 ml suc de roșii sau 400 g roșii pasate;

250 ml ulei;

2-3 foi de dafin;

1 linguriță de piper măcinat;

1-2 lingurițe de sare, după gust;

1 lingură de zahăr, opțional;

2-3 linguri de oțet, după gust.

Vinetele și ardeii se coc până când coaja se înnegrește ușor și pulpa se înmoaie. După coacere, ardeii se curăță de coajă și semințe, iar vinetele se curăță și se lasă la scurs pentru a elimina excesul de lichid.

Legumele se toacă mărunt sau se pasează, în funcție de textura dorită. Ceapa se curăță, se toacă fin și se călește într-o cratiță încăpătoare, în ulei, la foc mic, până când devine translucidă.

Peștele se curăță, se spală și se fierbe sau se gătește la cuptor până când carnea se desprinde ușor de pe oase. După răcire, carnea se desprinde cu atenție și se verifică pentru îndepărtarea tuturor oaselor.

Peștele se poate rupe în bucăți mici, fără a fi transformat complet în pastă. Astfel, zacusca va avea o textură mai plăcută.

Peste ceapa călită se adaugă vinetele și ardeii tocați. Amestecul se fierbe la foc mic, amestecând periodic pentru ca legumele să nu se prindă de fundul vasului.

După aproximativ 20-30 de minute, se adaugă sucul de roșii, foile de dafin, piperul și sarea. Zacusca se lasă să fiarbă în continuare la foc mic, până când scade și capătă o consistență groasă.

Când legumele sunt bine fierte, se adaugă carnea de pește. Se amestecă ușor pentru a păstra bucățile de pește și se mai fierbe aproximativ 15-20 de minute.

La final, se adaugă oțetul și, dacă este nevoie, puțin zahăr pentru echilibrarea acidității roșiilor. Se gustă și se ajustează cantitatea de sare.

Zacusca fierbinte se pune în borcane curate și sterilizate, lăsând aproximativ 1-2 centimetri până la margine. Borcanele se închid imediat cu capace curate și se sterilizează ulterior.

Pentru siguranța păstrării, borcanele pot fi sterilizate într-o oală cu apă, timp de aproximativ 30 de minute din momentul în care apa începe să fiarbă. După sterilizare, se lasă să se răcească lent, acoperite cu prosoape sau o pătură.

Borcanele complet răcite se păstrează într-un loc răcoros, întunecat și uscat.