Nota de plată a austerității: cât mai rezistă restaurantele din România?

Restaurante mai goale, clienți mai atenți la fiecare leu, patroni prinși între costuri și prețuri. La un an după majorarea TVA, ospitalitatea românească își caută echilibrul. Despre scumpiri și marje, personalul adus de departe, birocrația din spatele bucătăriei, sezonul scurt de pe litoral și o gastronomie care ar putea deveni brand de țară.

Cine plătește nota și ce ar trebui să se schimbe ca industria să respire? Interlocutor: Anita Huzum, Director de Comunicare și Dezvoltare „HORA” #HoReCa #restaurante #ospitalitate #turism #gastronomie #antreprenori #economie #România #HORA #PicăturaDeBusiness #HaiRomania