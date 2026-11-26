George Simion și acuzațiile de instigare publică au fost în centrul ediției emisiunii „Contrapunct”, unde au fost analizate atât circumstanțele declanșării procedurilor penale, cât și implicațiile politice ale acestui demers. Dan Andronic, Bogdan Comaroni și Sorin Ovidiu Bălan au avut interpretări diferite asupra subiectului.

Jurnalistul EVZ a adus subiectul în discuție, întrebând dacă situația juridică a liderului politic poate reprezenta începutul unui drum dificil.

Bogdan Comaroni a susținut că momentul apariției dosarului ridică semne de întrebare și a făcut o legătură cu alte dosare și investigații care au vizat persoane implicate în politica românească.

„Mie mi se pare că asta cu Simion, adică prea i-a dus în momentul ăsta, ca să nu rămână Georgescu cu dosarul singur”, a declarat Bogdan Comaroni.

Acesta a susținut că apariția mai multor dosare legate de perioada electorală ar putea face parte dintr-un mecanism coordonat.

„Mie mi se pare că e aceeași comedie pusă la cale de același stat paralel, la modul: bă, ce dosare mai avem? Păi le avem pe ăla. Dați-le drumul și la alea”, a afirmat Comaroni.

Sorin Ovidiu Bălan a avut o poziție diferită în privința dosarului și a modului în care trebuie interpretate declarațiile și gesturile politicienilor.

Acesta a susținut că o anchetă penală trebuie fundamentată pe probe concrete, nu pe interpretări ale unor gesturi sau expresii folosite în discursurile publice.

„Eu cred că justiția se face pe probe, nu pe gesturi”, a declarat Sorin Ovidiu Bălan.

El a făcut referire la declarația lui George Simion potrivit căreia anumite persoane ar trebui „jupuite în piața publică”, subiect care a fost ulterior explicat de liderul politic prin ideea de eliminare a privilegiilor.

Sorin Ovidiu Bălan a comparat această situație cu alte declarații politice controversate din trecut, susținând că limbajul folosit în discursurile politice trebuie analizat și în funcție de context.

„Astea sunt lucruri care se dovedesc foarte greu și în timp. Și cred că nu o să mai apuce alegerile până să-i facă dosarul lui Simion să-l trimită în judecată”, a spus acesta.

Bogdan Comaroni a insistat asupra momentului în care apar anumite investigații și a invocat și dosarul fostului premier Florin Cîțu, legat de achiziția vaccinurilor împotriva COVID-19.

În opinia sa, există situații în care dosarele penale ajung să fie asociate cu momente politice importante, ceea ce poate alimenta suspiciuni privind independența instituțiilor.

„Bă, nene, eu n-am nimic că se fac dosarele sau trebuie, dar ăsta e rolul până la urmă, statul de drept al Parchetului să facă. Dar nu dosare pe care le vezi că sunt puse și băgate la momentele oportune”, a afirmat Bogdan Comaroni.

Dan Andronic a atras atenția că declarațiile politice trebuie analizate în context, amintind că în cazul lui George Simion au existat și incidente violente în fața Biroului Electoral Central.

Moderatorul a invocat rănirea unor jandarmi și răsturnarea unei mașini, susținând că nu poate fi ignorată legătura dintre discursul politic și evenimentele care au urmat.

Cei trei au discutat și despre modul în care autoritățile române au prezentat informațiile referitoare la presupusele ingerințe externe în alegeri.

Dan Andronic a enumerat mai multe rapoarte publicate de instituții din Germania, Franța, Italia, Spania, Marea Britanie și de organizații europene și NATO, care au vizat presupuse operațiuni de influențare a mediului digital și a campaniei electorale din România.

Sorin Ovidiu Bălan a susținut însă că România trebuie să se bazeze în primul rând pe propriile instituții de securitate.

„Eu vreau de la serviciul meu secret care apără România mea. Nu să-mi spună italianul sau francezul care e cu ochii pe banii din safe”, a declarat acesta.