George Simion se va prezenta, la orele 11, la Parchetul Înaltei Curți de Casație și Justiție, unde a fost citat în calitate de suspect pentru data de 26 noiembrie 2026 Conform citației pe care a primit-o în data de 20 noiembrie 2026, și pe care EVZ o deține, acesta a fost pus sub acuzare pentru instigare publică, faptă prevăzută de art 368 alin.1 și 2 Cod penal.

"Potrivit legii (inculpatul, partea civilă și partea responsabilă civilmente) și subiecții procesuali principali (suspectul și persoana vătămată) au dreptul la un avocat cu care să se prezinte la termenul fixat. În situațiile în care asistența juridică este obligatorie conform art.90 și art.93 alin.4 din Codul de procedură penală și dacă persoana nu și-a ales un apărător, i se va desemna avocat din oficiu", se arată în citația primită pe adresa lui George Simion din comuna Garoafa, Vrancea.

Mai mult, în această citație se subliniază și ce se va întâmpla dacăliderul AUR nu se prezintă la Parchet.

Referitor la această situație, există deja reacții de peste ocean, conservatorii americani denunțând persecuția politică din România. Analistul politic Mario Nawfal, medical și cercetătorul American Robert Malone și organizația conservatoare americană Republicans for National Renewal critică situația din România, în contextul acuzațiilor privind folosirea Justiției împotriva opoziției politice. Mario Nawfal pune sub semnul întebării momentul în care procurorii romîni au ales și decis să îi atribuie lui George Simion calitatea de suspect, după mai bine de 20 de luni de la deschiderea acestui dosar.

"Declarațiile care sunt acum catalogate drept incitare publică au fost făcute după ce lui George Simion i-a fost interzis să candideze la alegerile prezidențiale. De ce acum, după mai bine de 20 de luni?", susține Mario Nawfal.

Robert Malone, care e prieten cu liderul AUR, este alături de acesta, susținând că Simion s-a implicat în dezvoltarea mișcării conservatoare din România.

"Este un conservator profund devotat României. A muncit neobosit pentru a construe un partid conservator în România. Așadar, da, pentru mine este o chestiune personal!"', a transmis Malone liderului AUR.

Pe de altă parte, AUR denunță instrumentalizarea politică a Justiției și solicit procurorilor să explice public ce element nou a justificat atribuirea calități de suspect după mai bine de 20 de luni de la deschiderea dosarului.

Ancheta vizează înregistrare video publicată pe FB în martie 2025, în care George Simion a declarant că membrii BEC, care îi invalidaseră candidature la prezidențiale, ar trebui "jupuiți de vii în piața publică".