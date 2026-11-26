În vara anului 1945, reprezentantul personal al președintelui SUA, Ray Vaughn Denslow a condus o delegație americană însărcinată să cerceteze situația masoneriei europene după persecuțiile și distrugerile războiului.

Președintele Harry Truman a aprobat personal componența delegației. Misiunea a contribuit la mobilizarea ajutoarelor și la refacerea relațiilor transatlantice. Distruse de Anatomia Urii.

Președintele SUA în perioada 1933-1945, Franklin D. Roosevelt a fost francmason. Biblioteca și Muzeul Prezidențial Roosevelt, parte a Arhivelor Naționale americane, consemnează inițierea sa în loja Holland nr. 8 din New York, la 10 octombrie 1911. Instituția păstrează documente privind apartenența sa masonică, inclusiv un carnet de membru trimis în martie 1945.

Harry Truman a fost vicepreședintele său, omul care i-a luat locul în 1945. Viitorul președinte al SUA avea, la rândul său, experiență în conducerea masoneriei: fusese Mare Maestru în Missouri în 1940–1941.

Imediat după capitularea Germaniei (8 mai 1945) și îniante de cea a Japoniei (15 august 1945), conștient de situația masoneriei europene a trimis o delegație acre aparținea Masonic Service Association. Plecarea acestora a avut loc în 12 august 1945, o dată importantă pentru că arată preocuparea pentru refacerea structurilor fraterne.

Refacerea masoneriei după război presupunea recuperarea unor instituții desființate și a unor comunități dispersate prin persecuție.

Potrivit United States Holocaust Memorial Museum, autoritățile naziste au închis loji, au confiscat biblioteci și arhive și au exercitat presiuni asupra membrilor acestora. La 17 august 1935, ministrul de interne Wilhelm Frick a dispus dizolvarea tuturor lojilor și filialelor masonice rămase în Germania și confiscarea bunurilor lor.

Același lucru se întâmplase în majoritatea țărilor europene, căzute sub dominație nazistă. Sute de mii de oameni au fost trimiși în lagăre pentru că erau masoni.

De l-a ales pe Ray Vaughn Denslow? Acesta era un autor și organizator cunoscut în masoneria americană, fost Mare Maestru al Marii Loji din Missouri în perioada 1931–1932. Missouri Masonic Museum & Library îl prezintă drept un apropiat al lui Truman și un prolific publicist masonic. Experiența sa organizațională și relațiile internaționale explică alegerea lui pentru conducerea comitetului trimis în Europa.

Delegația a plecat cu avionul la 12 august 1945. Alături de Denslow se aflau Charles H. Johnson, Claude J. McAllister și George E. Bushnell. Truman ceruse ca grupul să fie reprezentativ pentru masoneria americană și să nu includă mai mult de un delegat din aceeași Mare Lojă.

Legătura cu președintele este confirmată și de un document din afara publicațiilor masonice: agenda oficială a lui Truman. La 29 septembrie 1945, ora 12:30, aceasta consemnează o întrevedere cu Ray Denslow.

Nota precizează că președintele dorea să discute cu el înaintea întoarcerii sale în Missouri, după sosirea în SUA la bordul navei Queen Mary. Înregistrarea confirmă interesul direct al lui Truman pentru interlocutorul revenit din Europa.

Raportul delegației, intitulat Freemasonry in Europe, a prezentat situația întâlnită și a susținut mobilizarea ajutoarelor americane.

Raportul organizației din martie 1946 oferă cifre concrete. Documentul fusese distribuit la 26 noiembrie 1945, împreună cu un apel pentru European Masonic Relief Fund. Până la 31 decembrie se strânseseră peste 33.000 de dolari, iar obiectivul recomandat era de 150.000 de dolari.

O retrospectivă istorică semnată de Conrad Hahn și publicată în februarie 1961 atribuie investigației și raportului mobilizarea a aproximativ 200.000 de dolari în anii următori, destinați masonilor europeni rămași fără locuințe sau mijloace de trai.

Activitatea lui Denslow a continuat în 1949, când Masonic Service Association l-a trimis din nou în Germania, împreună cu Martin J. Dietz, fost Mare Maestru în New Jersey.

Scopul era evaluarea situației masoneriei germane și furnizarea de informații relevante pentru recunoașterea acesteia de către Marile Loji americane. Cei doi au redactat raportul After Fifteen Years. Misiunea urmărea restabilirea unor relații instituționale întrerupte de dictatură și război.

Reconstrucția avea însă și conducători europeni. Într-un studiu publicat de Marea Lojă a Vechilor Masoni Liberi și Acceptați din Germania, Rüdiger Templin evidențiază rolul lui Theodor Vogel și al lui August Pauls în refacerea organizațiilor germane.

La 19 iunie 1949, în Paulskirche din Frankfurt, s-a constituit o Mare Lojă Unită sub conducerea lui Vogel. Acest moment trebuie deosebit de formarea structurii federative a Marilor Loji Unite ale Germaniei, realizată în 1958. Refacerea a presupus negocieri și inițiative locale desfășurate pe parcursul mai multor ani.