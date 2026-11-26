Anularea unor alegeri prezidențiale cere o explicație pe măsura consecințelor. Pentru milioane de oameni, votul reprezintă cea mai directă formă de participare la puterea politică. Atunci când efectele lui sunt înlăturate, institutiile au responsabilitatea de a arăta convingător de ce a fost necesară această decizie, pe ce informații s-a întemeiat și ce garanții există pentru viitor.

Aici se află importanța raportului redactat de Laura Gherasim și prezentat de AUR. Documentul readuce în dezbatere întrebările despre competențele instituțiilor, procedura urmată și justificarea anulării scrutinului din 2024. Între acestea se numără raportul dintre confirmarea primului tur, cel depe 2 decembrie, și anularea întregului proces electoral, patru zile mai târziu.

Sunt întrebări care privesc funcționarea statului și merită examinate indiferent de identitatea celor care le formulează.

Susținerea politică a documentului trebuie cunoscută și luată în calcul. AUR are propriile interese, propriul electorat și propriile obiective. Tocmai de aceea, afirmațiile raportului trebuie verificate riguros. Dar interesul politic al autorilor nu poate constitui, singur, un răspuns la întrebările lor.

O afirmație greșită se combate prin demonstrarea erorii. O contradicție aparentă se clarifică prin documente. O întrebare legitimă primește o explicație.

Pentru corectitudinea argumentației, trebuie spus că Administrația Prezidențială a răspuns deja, pe 24 noiembrie. Instituția a susținut că raportul nu aduce argumente juridice noi, a invocat atribuțiile constituționale ale CCR și a prezentat explicații privind promovarea digitală, publicitatea electorală și finanțarea campaniei.

A făcut inclusiv distincția dintre verificarea numărării voturilor și examinarea neregulilor din campanie.

Existența unei reacții oficiale deschide însă o evaluare a conținutului ei. Publicul trebuie să poată înțelege legătura dintre informațiile invocate, gravitatea neregulilor constatate și măsura luată. Simplul fapt că două tabere își repetă concluziile nu apropie cetățeanul de această înțelegere.

Un punct deosebit de important apare chiar în explicațiile Președinției: probele nu erau complete la momentul hotărârii, dar CCR ar fi apreciat că existau indicii suficiente pentru anulare. Administrația Prezidențială susține și că verificările ulterioare au confirmat acele indicii.

În același răspuns este recunoscut caracterul lacunar al legislației aplicabile situației din 2024.

Care erau informațiile disponibile la momentul deciziei? Ce s-a stabilit ulterior? Cum a fost evaluată necesitatea anulării întregului scrutin? Ce mecanisme vor permite, în viitor, verificarea acuzațiilor și exprimarea punctelor de vedere ale celor implicați? O cronologie publică, însoțită de documentele care pot fi comunicate legal, ar ajuta mai mult decât o nouă rundă de declarații categorice.

Consider că fiecare instituție implicată trebuie să explice propria contribuție, în limitele atribuțiilor sale. Cetățenii au nevoie să distingă între informațiile culese, evaluările făcute, recomandările formulate și decizia adoptată. Amestecarea acestor niveluri alimentează confuzia și permite oricui să construiască explicația care îi convine.

Protejarea unor informații sensibile poate justifica limite ale comunicării publice. Aceste limite trebuie însă explicate, iar verificarea independentă trebuie să rămână posibilă prin mecanismele legale competente. Confidențialitatea presupune responsabilitate și control. În lipsa lor, încrederea este înlocuită de suspiciune.

Aceeași exigență se aplică autorilor raportului. Ei trebuie să indice documentele pe care își întemeiază concluziile, să răspundă obiecțiilor și să corecteze eventualele erori. Importanța unui asemenea demers se măsoară prin ceea ce reușește să clarifice. Prestigiul unei funcții, apartenența la un partid sau amploarea unui document nu țin loc de demonstrație.

De aceea, disputa merită scoasă din registrul atacurilor personale. Controversele dintre politicieni și jurnaliști pot ocupa zile întregi de emisie fără să lămurească procedura anulării alegerilor. Atenția publică ar trebui să rămână asupra actelor, argumentelor și responsabilităților instituționale.

Miza este și viitorul. Dacă legislația a fost insuficientă, trebuie îmbunătățită. Dacă procedurile au lăsat întrebări fără răspuns, ele trebuie clarificate înaintea următoarei crize electorale. Alegătorii și candidații trebuie să cunoască regulile, condițiile unei intervenții excepționale și garanțiile împotriva folosirii ei arbitrare.

Raportul prezentat de AUR oferă ocazia unei asemenea dezbateri. Instituțiile ar trebui să o folosească pentru a explica, documenta și corecta ceea ce trebuie corectat. Autoritatea statului câștigă atunci când poate susține verificarea critică a propriilor decizii. Iar încrederea în vot depinde de capacitatea lui de a face acest lucru convingător.