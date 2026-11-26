George Simion a ajuns joi la Parchetul General, unde a fost chemat în calitate de suspect. Înainte de audieri, liderul AUR a transmis un mesaj cu puternice accente politice, acuzând că procurorii ar executa ordine politice și susținând că acest dosar ar putea fi urmat de altele. Totodată, Simion nu a exclus posibilitatea ca, în urma audierilor, calitatea sa procesuală să se schimbe.

„În mod normal ar fi trebuit ca acest Parchet General să ancheteze dosarul Nordis, să ne cheme pe toți în dosarul anulării alegerilor. Ar fi trebuit ca acest Parchet General să îi facă dreptate lui Călin Georgescu.

„Vom vedea de ce suntem acuzați. Mai exact, primul partid parlamentar, chemați după un an și jumătate pentru ceva care pare a fi hilar. Să vedem dacă îi interesează blănurile de șinșilă pe care guvernanții noștri le afișează, să vedem de unde și-au făcut averi. Acest dosar va fi urmat de altele. Au procurori care execută ordine politice. Nu e exclus să mă vedeți plecând de aici cu o altă calitate față de cea cu care am fost chemat”, a declarat George Simion înainte de a intra în Parchetul General.

George Simion, președintele AUR, urmează să se prezinte joi, 26 noiembrie, la ora 11:00, la Parchetul General, pentru a fi audiat într-un dosar de instigare publică. Liderul formațiunii a susținut că a fost citat în calitate de suspect, iar procurorii au respins acuzațiile privind caracterul politic al demersului judiciar.

George Simion a făcut publică, pe pagina sa de Facebook, informația privind audierea sa la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

„Răspunsul nedemocratic al regimului Nicuşor Dan / PSD: sunt chemat joi la 11:00 în calitate de suspect la Parchetul General", a scris George Simion pe Facebook.

Ulterior, într-un răspuns adresat unui utilizator al rețelei de socializare, președintele AUR a oferit mai multe detalii despre citația primită și despre dosarul în care urmează să fie audiat.

„Am primit o citaţie vineri pentru a fi audiat pe data de 26 noiembrie şi am fost sunat astăzi (marţi - n.e.) de un domn poliţist de la cercetări penale pe telefonul soţiei!!! Am crezut că este altă speţă, dar pare că este fix aceeaşi: instigare publică!! Vom vedea joi cu ce am greşit în faţa regimului, alte informaţii nu am acum să pot oferi".

Parchetul General a transmis, prin intermediul unui comunicat de presă, că procedura de citare a avut loc pe 20 noiembrie, iar confirmarea primirii documentului a fost trimisă prin e-mail în cursul aceleiași zile.

„Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie respinge categoric orice interpretare de natură să atribuie o conotaţie politică demersurilor judiciare întreprinse în această cauză, activitatea procurorilor fiind guvernată exclusiv de principiile legalităţii, imparţialităţii şi obiectivităţii", a transmis instituția.

Pe 10 martie 2025, Parchetul General a anunțat începerea urmăririi penale in rem pentru instigare, în urma unor afirmații făcute de George Simion într-un videoclip publicat pe Facebook. La momentul respectiv, liderul AUR a susținut că "cei care au comis lovitura de stat ar trebui jupuiţi în piaţa publică".

Declarația a fost făcută după decizia Biroului Electoral Central de a respinge candidatura lui Călin Georgescu la alegerile prezidențiale.

AUR a prezentat luni documentul intitulat "Cum a fost anulat votul a 9,4 milioane de cetăţeni", care cuprinde 436 de pagini și examinează împrejurările în care a fost anulat scrutinul prezidențial din 2024.

Formațiunea politică a susținut că, la aproape doi ani de la hotărârea Curții Constituționale, acuzațiile formulate la momentul respectiv nu au fost demonstrate prin date concrete și că CCR "a anulat votul românilor exercitând o putere pe care şi-a atribuit-o prin interpretare".

Raportul abordează atât decizia judecătorilor constituționali, cât și implicarea instituțiilor statului în desfășurarea evenimentelor care au precedat anularea alegerilor.

Administrația Prezidențială a transmis marți că documentul prezentat de AUR nu conține argumente juridice noi referitoare la anularea scrutinului prezidențial din noiembrie 2024. Potrivit instituției, răspunsurile la majoritatea întrebărilor și afirmațiilor formulate în raport se regăsesc "în însăşi" Hotărârea nr. 32 din 6 decembrie 2024 a Curții Constituționale.

Președinția a făcut trimitere și la explicațiile oferite public de judecătorii constituționali, precum și la interviul acordat în februarie 2025 de Marian Enache, care ocupa atunci funcția de președinte al CCR.

Administrația Prezidențială a enumerat cele trei motive care au stat la baza anulării alegerilor: avantajul "substanţial" obținut de un candidat în mediul online prin utilizarea "netransparentă" a tehnologiilor digitale, existența publicității electorale nemarcate și încălcarea "flagrantă" a legislației privind finanțarea campaniilor electorale.

Instituția a admis că probele disponibile la data adoptării hotărârii CCR nu erau complete, întrucât "nu exista timpul fizic pentru o verificare completă". Președinția a transmis însă că investigațiile desfășurate ulterior "au demonstrat că indiciile în baza cărora a judecat Curtea se susţin".