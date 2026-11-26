Cristi Chivu a obținut o victorie importantă cu Inter Milano în etapa a cincea a UEFA Champions League. Echipa pregătită de antrenorul român a învins Stuttgart cu 2-0, iar prestația sa a fost apreciată de jurnaliștii italieni, care i-au acordat nota 7, cel mai mare calificativ al partidei, la egalitate cu Lautaro Martinez.

Rezultatul vine după un început dificil de competiție pentru formația milaneză, care a pierdut primele două meciuri, 1-2 cu Real Madrid și 3-4 cu Club Brugge. Inter a reușit însă să revină și a câștigat următoarele trei partide, cu Șahtior (1-0), Feyenoord (3-0) și Stuttgart (2-0).

Cu nouă puncte și un golaveraj de +4, Inter ocupă locul 12 în clasament și păstrează șanse la calificarea directă în optimile de finală, rezervată primelor opt echipe.

Jurnaliștii italieni de la TMW au remarcat presiunea sub care s-a aflat antrenorul român înaintea partidei, după rezultatele mai puțin bune din primele două etape ale competiției. Chivu a primit însă aprecieri pentru modul în care a gestionat momentul dificil și pentru victoria obținută fără gol primit.

„Antrenorul Cristi Chivu, nota 7. Sub presiune, acest antrenor demonstrează că știe să răspundă provocărilor.

Cu spatele la zid după un început dezamăgitor în Champions League și după un 4-4 cu Atalanta care declanșase un nou val de critici din cauza defensivei, obține maximum posibil: 3 puncte și poartă intactă (fără gol primit). Și nu contează că Inter nu oferă un spectacol fotbalistic. Sunt necesare și astfel de victorii”, au scris jurnaliștii italieni.

Antrenorul român a fost criticat de o parte dintre suporterii lui Inter înaintea confruntării cu Stuttgart. În absența lui Hakan Calhanoglu, indisponibil din cauza unei accidentări, Chivu a decis să îl titularizeze pe Henrikh Mkhitaryan, în vârstă de 37 de ani.

Decizia a stârnit nemulțumiri în rândul fanilor, care s-ar fi așteptat să îi vadă în primul „11” pe Curtis Jones (25 de ani) sau Aleksandar Stankovic (20 de ani), doi dintre jucătorii aduși în vară de la Liverpool și Club Brugge. Inter a plătit 30 de milioane de euro pentru Jones și 23 de milioane de euro pentru Stankovic.

În ciuda criticilor, Inter a făcut un joc solid în fața formației germane și a obținut cele trei puncte.

Pentru echipa lui Cristi Chivu urmează alte trei partide în faza principală a competiției. Inter va juca în deplasare cu Borussia Dortmund, va primi vizita lui Liverpool, iar în ultima etapă va întâlni Slovan Bratislava, tot în deplasare.