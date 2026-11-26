O reparație efectuată la o singură scară de bloc poate fi suportată financiar de toți proprietarii din condominiu, inclusiv de cei care locuiesc în celelalte scări. Explicația ține de regimul juridic al proprietății comune și de modul în care este organizată asociația de proprietari, arată avocatul Gelu Pușcaș.

Potrivit acestuia, atunci când blocul funcționează cu o singură asociație de proprietari, iar lucrarea vizează o parte comună a întregului condominiu, cheltuielile nu pot fi repartizate exclusiv locatarilor de pe scara unde s-a făcut intervenția.

„În cadrul Legii 196/2018 nu există o prevedere de exceptare și, prin urmare, dacă asociația este privită ca totalitatea scărilor care compun condominiul, pentru ceea ce reprezintă parte comună, înseamnă că toate costurile care vizează reparațiile și investițiile la părțile comune se repartizează tuturor proprietarilor”,a explicat avocatul Gelu Pușcaș, de la Consultanță Asociații de Proprietari.

Avocatul atrage atenția că fiecare proprietar deține, pe lângă apartamentul său, și o cotă-parte indiviză din proprietatea comună a imobilului: „Fiecare proprietar deține și o cotă-parte indiviză din proprietatea comună. Țevile sunt definite de legiuitor ca fiind o parte comună, la fel cum este liftul sau acoperișul/terasa. Asociația de proprietari are obligația de a întreține partea comună în bună stare de funcționare și a suporta costul cu acestea”.

Astfel, dacă reparația privește o instalație sau un alt element aflat în proprietatea comună a întregului condominiu, faptul că intervenția se desfășoară pe o anumită scară nu înseamnă că numai proprietarii de acolo trebuie să achite factura.

Potrivit avocatului, cheltuielile pentru intervențiile, reparațiile și investițiile la părțile comune se repartizează proporțional cu cota-parte indiviză deținută de fiecare proprietar.

Această cotă este înscrisă în actul de proprietate și reprezintă partea care îi revine fiecărui proprietar din bunurile comune ale imobilului.

Regula este prevăzută de Legea nr. 196/2018, care stabilește criteriile de repartizare a cheltuielilor asociației de proprietari. Articolul 75 prevede că asociația trebuie să respecte modalitățile legale de calcul și repartizare a cheltuielilor comune, iar hotărârile adunării generale care încalcă aceste reguli sunt nule de drept.

Avocatul Gelu Pușcaș a explicat că proprietarii nu pot stabili printr-o hotărâre a adunării generale o modalitate de repartizare contrară legii: „Mulți își doresc ca fiecare scară să suporte costul cu reparațiile și investițiile. Neexistând o astfel de reglementare, o atare hotărâre luată în cadrul adunării generale este nulă, oricare proprietar având posibilitatea de a sesiza instanța de judecată și de a solicita anularea unei astfel de hotărâri”.

Acesta a invocat prevederile articolului 75 alineatul (3) din Legea nr. 196/2018, potrivit cărora hotărârile adunării generale care nu respectă regulile legale de repartizare a cheltuielilor comune sunt nule de drept.

Legea permite însă constituirea unor asociații separate pentru scări sau tronsoane, dacă proprietatea comună aferentă poate fi delimitată și există branșamente separate. În acest caz, trebuie analizat regimul juridic al fiecărei părți comune și documentele asociațiilor.

Lipsa unei asociații de proprietari nu îi scutește pe proprietari de obligația de a contribui la întreținerea și repararea părților comune.

„Fiecare proprietar ar suporta costul care îi revine, proporțional cu cota indiviză deținută. Deci, reglementarea există în Codul Civil și se aplică, chiar dacă nu ar exista asociație. Obligația de a participa, cu bani, la reparații o are fiecare proprietar, independent de existența unei asociații de proprietari”, a explicat Gelu Pușcaș.

Avocatul a mai spus că obligația de plată decurge din dreptul de coproprietate asupra părților comune ale imobilului, nu din simpla existență a unei asociații de proprietari.